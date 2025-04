Investita mentre cammina sul bordo della strada multata un’anziana di 91 anni | Doveva stare sul marciapiede

Investita mentre camminava – con l’ausilio di un bastone – lungo la strada di zona Bitta. Niente di grave, per fortuna, visto che Sandra se l’è cavata senza alcuna frattura. Ciò con cui ha dovuto fare i conti, piuttosto, è stata l’inflessibilità dei vigili urbani, che dopo aver visionato i filmati delle telecamere per ricostruire l’incidente hanno deciso di multarla. Il motivo? L’anziana – racconta oggi il Corriere di Roma – stava camminando sul bordo della strada, e non sul marciapiede. E per questo le è stata recapitata una multa da 40 euro.La polemica sulle barriere architettonicheNonna Sandra ha provato a giustificarsi. «Sono costretta camminare lungo il ciglio della strada perché i marciapiedi sono troppo alti», ha detto ai vigili. Leggi su Open.online Sta facendo discutere la multa comminata a nonna Sandra, una 91enne di Alatri, in provincia di Frosinone. Nei giorni scorsi, la donna è statava – con l’ausilio di un bastone – lungo ladi zona Bitta. Niente di grave, per fortuna, visto che Sandra se l’è cavata senza alcuna frattura. Ciò con cui ha dovuto fare i conti, piuttosto, è stata l’inflessibilità dei vigili urbani, che dopo aver visionato i filmati delle telecamere per ricostruire l’incidente hanno deciso di multarla. Il motivo? L’anziana – racconta oggi il Corriere di Roma – stavando sul, e non sul. E per questo le è stata recapitata una multa da 40 euro.La polemica sulle barriere architettonicheNonna Sandra ha provato a giustificarsi. «Sono costrettare lungo il ciglioperché i marciapiedi sono troppo alti», ha detto ai vigili.

