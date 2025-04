Investita a 91 anni e multata perché non camminava sul marciapiede | “Troppo alto non riuscivo”

anni: è stata multata perché, sebbene sia stata Investita da un'auto, camminava per strada e non sul marciapede. "Non riuscivo, sono troppo alti", si è giustificata lei. Leggi su Fanpage.it Oltre il danno anche la beffa per una nonnina di 91: è stata, sebbene sia statada un'auto,per strada e non sul marciapede. "Non riuscivo, sono troppo alti", si è giustificata lei.

Investita mentre cammina sul bordo della strada, multata un’anziana di 91 anni: «Doveva stare sul marciapiede» - Sta facendo discutere la multa comminata a nonna Sandra, una 91enne di Alatri, in provincia di Frosinone. Nei giorni scorsi, la donna è stata investita mentre camminava – con l’ausilio di un bastone – lungo la strada di zona Bitta. Niente di grave, per fortuna, visto che Sandra se l’è cavata senza alcuna frattura. Ciò con cui ha dovuto fare i conti, piuttosto, è stata l’inflessibilità dei vigili urbani, che dopo aver visionato i filmati delle telecamere per ricostruire l’incidente hanno deciso di multarla. 🔗open.online

Anziana di 91 anni viene investita, la polizia la multa: "Doveva camminare sul marciapiede" - Investita e poi multata perché camminava lungo il bordo della strada e non sul marciapiede: è successo pochi giorni fa a una signora 91enne ad Alatri, provincia di Frosinone, e la vicenda ha sollevato un polverone anche a livello politico.

