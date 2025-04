Investimento di 180 milioni la Regione fa il parco al Vallone Moranzani

Centottanta milioni. La Regione del Veneto li investe per fare del Vallone Moranzani un parco. L'assessore regionale allo Sviluppo e all'Economia, Roberto Marcato, lo ha detto oggi lunedì 28 aprile. «Giornata storica per Porto Marghera, per l'economia e la riqualificazione dell'area. Oggi vede la.

