Invade la corsia opposta di marcia e si schianta contro un camion

Padovaoggi.it - Invade la corsia opposta di marcia e si schianta contro un camion Leggi su Padovaoggi.it Ancora sangue sulle strade della provincia di Padova. E' successo poco prima delle 10 lungo la strada dei Pescatori a Codevigo, territorio tristemente noto negli ultimi mesi per schianti di una certa gravità. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco un'auto con.

