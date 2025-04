Intesa San Raffaele-università di Medicina di Tirana per i futuri medici e la ricerca sanitaria

futuri medici e la ricerca in campo sanitario. E' quanto sancisce il Memorandum d'Intesa firmato oggi a Tirana tra l'università di medicina di Tirana (Umt), il Centro ospedaliero universitario 'Madre Teresa' (Qsunt), l'ospedale San Raffaele di Milano e l'università Vita-Salute San Raffaele (UniSr). L'accordo, della durata . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Un impegno congiunto sull'asse Italia-Albania per ie lain campo sanitario. E' quanto sancisce il Memorandum d'firmato oggi atra l'didi(Umt), il Centro ospedaliero universitario 'Madre Teresa' (Qsunt), l'ospedale Sandi Milano e l'Vita-Salute San(UniSr). L'accordo, della durata .

Cosa riportano altre fonti

Intesa San Paolo premia la svolta sostenibile di 10 aziende venete, la metà sono padovane - Ha fatto tappa in Veneto “Crescibusiness Progettiamo Sostenibilein Tour”, la nuova edizione del programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato alle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione che si sono distinte per avere adottatocriteri ESG, comela riduzione... 🔗padovaoggi.it

Miccichè “Ruolo di Intesa San Paolo importante per sviluppo del Sud” - PALERMO (ITALPRESS) – “Il ruolo di Intesa San Paolo è importantissimo nell’ambito dello sviluppo, della crescita, dell’economia in generale, dell’occupazione, del sostegno a tutte le attività sostenibili e serie di questo Paese. Il Mezzogiorno ha tantissime suscettibilità, ma deve certamente trovare ancora delle dimensioni per potere competere a livello nazionale e internazionale. Intesa San Paolo ha prodotti, professionalità, reti e capacità di servizi nazionali e internazionali straordinarie e quindi ho detto di considerare la banca come un partner continuativo per poter dialogare e ... 🔗unlimitednews.it

Accordo Confcommercio-Intesa San Paolo: 5 mld di credito per la competitività - Confcommercio Imprese per l’Italia e Intesa Sanpaolo hanno siglato oggi un accordo che mette a disposizione delle imprese associate 5 miliardi di euro di nuovo credito per finanziamenti a favore della competitività e delle transizioni innovative - in linea agli obiettivi collegati al PNRR per i... 🔗today.it

Ne parlano su altre fonti

Intesa San Raffaele-università di Medicina di Tirana per i futuri medici e la ricerca sanitaria. 🔗Se ne parla anche su altri siti