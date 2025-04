Intervista a Mattia Briga | Nun piagne è la quarta canzone che realizzo con Gemitaiz Viviamo un momento storico in cui le coppie hanno problemi di comunicazione

piagne”, il nuovo singolo di Briga nato in collaborazione con Gemitaiz. Un brano in cui Briga racconta le tante sfaccettature dell’amore come le emozioni contrastanti che si provano all’interno di una relazione. In omaggio alla sua città, Briga ha poi cantato per la prima volta l’inciso in dialetto romanesco.Noi di SuperGuida TV abbiamo Intervistato in esclusiva Briga. Il cantante ha parlato della collaborazione con Gemitaiz e del nuovo singolo: “Ho scritto tante canzoni d’amore e ogni tanto mi piace andare a cogliere delle sfumature di cui non si parla spesso. Penso che Viviamo in un momento storico in cui nella società c’è un problema di comunicazione. Soprattutto nelle coppie. Ma questo non riguarda me, perché mia moglie ed io crediamo nel dialogo”. Superguidatv.it - Intervista a Mattia Briga: “Nun piagne è la quarta canzone che realizzo con Gemitaiz. Viviamo un momento storico in cui le coppie hanno problemi di comunicazione” Leggi su Superguidatv.it Venerdì 18 aprile è uscito sulle piattaforme streaming e di download “Nun”, il nuovo singolo dinato in collaborazione con. Un brano in cuiracconta le tante sfaccettature dell’amore come le emozioni contrastanti che si provano all’interno di una relazione. In omaggio alla sua città,ha poi cantato per la prima volta l’inciso in dialetto romanesco.Noi di SuperGuida TV abbiamoto in esclusiva. Il cantante ha parlato della collaborazione cone del nuovo singolo: “Ho scritto tante canzoni d’amore e ogni tanto mi piace andare a cogliere delle sfumature di cui non si parla spesso. Penso chein unin cui nella società c’è un problema di. Soprattutto nelle. Ma questo non riguarda me, perché mia moglie ed io crediamo nel dialogo”.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Grande Fratello, la Casa si spacca dopo l'intervista a Mattia Fumagalli: volano scintille tra i concorrenti (VIDEO) - Un'intervista improvvisata a Mattia Fumagalli provoca una spaccatura nella Casa del GF e non mancano le scintille e le critiche tra i concorrenti. 🔗comingsoon.it

Intervista shock a ChatGPT: “Sì, posso sbagliare. E vi spiego perché” - Tutto è cominciato come un gioco enigmistico. L’idea era semplice: sottoporre a ChatGPT un palindromo monumentale, probabilmente il più lungo mai scritto in italiano, per vedere se sarebbe riuscito a riconoscerlo come tale. Il testo scelto non era casuale: si trattava di “11 luglio 1982”, un’opera palindroma di straordinaria complessità e precisione firmata da Giuseppe Valardo, dedicata alla notte mondiale dell’Italia a Madrid. 🔗thesocialpost.it

Nuove indicazioni nazionali, la voce degli studenti: “Manca partecipazione, storia insegnata in chiave nazionalistica e nessuna attenzione alle diversità”. INTERVISTA - Alla Camera dei Deputati si è svolta una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di rappresentanti di associazioni, sindacati e realtà del mondo dell’educazione, della scuola e della ricerca. L'articolo Nuove indicazioni nazionali, la voce degli studenti: “Manca partecipazione, storia insegnata in chiave nazionalistica e nessuna attenzione alle diversità”. INTERVISTA sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Cosa riportano altre fonti

Intervista a Mattia Briga: “Nun piagne è la quarta canzone che realizzo con Gemitaiz. Viviamo un momento storico in cui le coppie hanno problemi di comunicazione”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Briga e la sua "Nun piagne" in romanesco: "Canto qualcosa di estremamente vero che mi appartiene fortemente" - Non ama parlare di ritorni Briga e in effetti il prossimo album sarà il nono in dieci anni di carriera. Dieci anni da "Amici" e dal successo multiplatino di "Never Again". Il nuovo singolo "Nun piagne ... 🔗msn.com

Briga: "Papa Francesco era il mio vicino e il giorno che ho sposato Arianna, ci ha fatto pervenire due benedizioni personali che custodiamo a casa" - Briga: "Sono nato e cresciuto a Piazza Adriana, San Pietro è il mio palazzo di fronte e il Papa è il mio vicino di casa. Tutto ciò fa parte delle mie radici culturali" ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Briga e Gemitaiz insieme in “Nun Piagne”: un brano tra amore e fragilità - Briga e Gemitaiz pubblicano “Nun Piagne”, un brano tra amore e fragilità. Disponibile dal 18 aprile su tutte le piattaforme digitali. 🔗lifestyleblog.it