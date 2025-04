Internet in Italia 2024 | Cresce l' uso tra gli anziani e l' e-commerce

Italiano su su due fa acquisti online, l'uso della rete è prevalentemente orientato verso le chat. E Cresce l'utilizzo di Internet tra gli anziani. Sono alcuni dati dell'indagine Cittadini e Ict dell'Istat. Evidenzia come nel 2024 il tasso di diffusione di Internet in Italia è stato pari all'86,2% (+2,5% rispetto all'anno precedente).Secondo l'analisi, un aspetto rilevante dell'uso di Internet nella vita quotidiana è il commercio elettronico. Nel 2024, il 46,8% delle persone di 14 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 12 mesi ha dichiarato di aver acquistato od ordinato merci o servizi per uso privato nel corso dell'anno. Inoltre, il 73,4% degli internauti ha usato servizi di messaggeria istantanea, il 66% ha effettuato chiamate sul web e il 62% ha utilizzato la posta elettronica.

