Internazionali d’Italia 2025 | tutti gli azzurri in tabellone e le wild-card assegnate

Saranno almeno 21, tra aventi diritto e wild card, in attesa dell'esito delle qualificazioni, per le quali non sono state ancora rilasciate entry list femminile ed inviti per entrambi i tabelloni cadetti, gli italiani che prenderanno parte ai main draw degli Internazionali d'Italia 2025 di tennis. Inoltre deve essere ancora assegnata una wild card nel tabellone principale di singolare maschile, ed è probabile, ma non ancora certo, che questa possa andare ad un tennista italiano. Nel main draw del WTA 1000, infatti, vedremo all'opera almeno 9 italiane: 2 azzurre sono entrate per classifica, ovvero Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, altre 5 hanno ricevuto un invito, ovvero Nuria Brancaccio, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Giorgia Pedone e Lucrezia Stefanini, mentre le ultime 2 wild card a disposizione saranno assegnate alle finaliste delle prequalificazioni, in programma dal 29 aprile al 2 maggio.

Calendario Internazionali d'Italia 2025: programma dalle qualificazioni alla finale, orari sessioni, tv - Ci attendono due settimane di grande tennis a Roma: dal 5 al 18 maggio si disputeranno gli Internazionali d'Italia 2025 di tennis. Lunedì 5 e martedì 6 spazio alle qualificazioni, poi martedì 6 il via al torneo WTA 1000 ed infine mercoledì 7 lo start del torneo ATP Masters 1000. Il torneo combined di Roma (ATP Masters 1000 e WTA 1000) sarà trasmesso in maniera integrale in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, in streaming su Sky Go e NOW, mentre è confermato anche lo streaming in abbonamento del torneo maschile su Tennis TV.

A Montevarchi gli Internazionali d'Italia di motocross. In palio i titoli di campione 2025 - Scocca a Montevarchi l'ora degli Internazionali d'Italia di motocross, che tornano al Miravalle dopo 11 anni. Pista completamente rinnovata, impianto tirato a lucido, anche nei servizi, un cast di protagonisti di livello mondiale: ci sono tutti gli ingredienti per fare della manifestazione di...

Presentati gli Internazionali BNL d'Italia 2025 e svelati i nomi delle wild cards - L'edizione 2025 degli Internazionali BNL d'Italia è sempre più vicina e nel corso della presentazione del torneo – avvenuta presso il Liceo Montale di Roma – sono state svelate le prime wild card assegnate dagli organizzatori. In campo maschile, come già accaduto nel Principato di Monaco in occasione del Masters 1000 in corso di svolgimento, un invito è stato riservato a Fabio Fognini. Con lui anche Francesco Passaro, Luca Nardi e il giovane talento classe '07 Federico Cinà che ha già mostrato il suo enorme talento poche settimane fa a Miami, passando un turno del main draw.

