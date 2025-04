Intermania | tutti giù dal carro l'obiettivo è evitare l'imbarcata a Barcellona

Leggi su Calciomercato.com Il bello e il brutto del calcio. L`Inter impiega nove mesi di duro lavoro per costruirsi una stagione da sogno, che rischia di trasformarsi.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juventus, crollo anche in Borsa dopo la figuraccia con l’Atalanta: titolo giù del 5%. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Juventus, crollo anche in Borsa: titolo giù del 5%. I dettagli sul club bianconero dopo il clamoroso ko contro l’Atalanta La Juve crolla anche in Borsa. Come riportato dal sito specializzato Calcio e Finanza, dopo la disfatta con l’Atalanta il titolo del club bianconero ha fatto registrare un calo del 5% a inizio seduta, a quota 3,115 euro, cedendo così tutti i guadagni conquistati nell’ultima settimana. 🔗juventusnews24.com

«Giù le mani», proteste anti Trump in tutti gli Stati Uniti ma anche in Canada ed Europa - Migliaia di persone hanno partecipato, sabato 5 aprile 2025, a oltre mille manifestazioni anti Trump in tutti gli Stati Uniti con il comune slogan«Hands Off!». «Giù le mani» innanzitutto dall’economia e dai risparmi, esposti a rischio dai dazi, ma anche dai posti di lavoro nella pubblica amministrazione tagliati da Elon Musk, dalla comunità «Lgbtq» e dagli immigrati. Ognuna delle 200 associazioni coinvolte ha portato le proprie rivendicazioni, raccogliendo complessivamente 250 mila adesioni online. 🔗lettera43.it

Pd in calo e Schlein giù tra i leader: tutti i dati dopo il capelli-gate - Resta stabile questa settimana il consenso di Fratelli d'Italia sempre saldamente al primo posto nelle preferenze degli italiani. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 26 e 27 marzo. Il partito di Giorgia Meloni si attesta al 29,7% e perde 0,1% nel mese. Nella settimana caratterizzata dal caso di Romano Prodi e la tirata di capelli alla giornalista Mediaset, è in calo il Partito democratico che perde lo 0,2% in 7 giorni portandosi al 22,3%. 🔗iltempo.it

Cosa riportano altre fonti

Intermania: tutti giù dal carro, l'obiettivo è evitare l'imbarcata a Barcellona. 🔗Approfondimenti da altre fonti