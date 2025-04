Inter-Verona due assenza certe per Zanetti! La situazione

Verona si complica la vita anche in vista della partita di sabato prossimo contro l'Inter a San Siro. ASSENZE – In vista della gara contro l'Inter a San Siro, il Verona avrà due assenze certe visti i cartellini presi nella sconfitta di oggi contro il Cagliari al Bentegodi. Nel secondo tempo, Diego Coppola, ha rimediato un cartellino giallo per un Intervento scomposto su Leonardo Pavoletti. Ammonizione che gli costerà la presenza contro l'Inter visto che era anche diffidato. Il secondo diffidato era Suslov che ha lasciato il campo al 28? a causa di intoppo fisico ma che sarà regolarmente in campo contro l'Inter. All'85' altra doccia gelida per Zanetti, con Ghilardi che si becca un cartellino rosso per un altro Intervento duro ai danni di un calciatore cagliaritano.

