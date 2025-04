Inter tensione a San Siro | i tifosi sostengono la squadra verso la sfida col Barcellona

tensione, fra errori, ansia, speranze. L’assalto finale va ad oltranza perché i campioni d’Italia non ci stanno e allora anche nel caos del recupero dove ruoli non esistono, fiato non ce n’è più e contano orgoglio e cuore, l’Inter spinge. Con foga e disordine. Trascinata dai soliti 70mila impagabili e inguaribili ottimisti (settore ospiti vuoto per disposizione ministeriale). Ribolle San Siro quando Ndicka si aggrappa a Bisseck in piena area di rigore, ma Fabbri fa continuare. Non c’è più nulla da fare. Però i tifosi continuano a incitare i nerazzurri anche dopo il triplice fischio. Simone Inzaghi è il primo che invita i calciatori ad andare sotto la Curva per ringraziare, Barella a petto nudo insegue Acerbi che, furibondo, sta per rientrare negli spogliatoi convincendo il difensore che si unisce al gruppo. Sport.quotidiano.net - Inter, tensione a San Siro: i tifosi sostengono la squadra verso la sfida col Barcellona Leggi su Sport.quotidiano.net Novantacinque minuti ad altissima, fra errori, ansia, speranze. L’assalto finale va ad oltranza perché i campioni d’Italia non ci stanno e allora anche nel caos del recupero dove ruoli non esistono, fiato non ce n’è più e contano orgoglio e cuore, l’spinge. Con foga e disordine. Trascinata dai soliti 70mila impagabili e inguaribili ottimisti (settore ospiti vuoto per disposizione ministeriale). Ribolle Sanquando Ndicka si aggrappa a Bisseck in piena area di rigore, ma Fabbri fa continuare. Non c’è più nulla da fare. Però icontinuano a incitare i nerazzurri anche dopo il triplice fischio. Simone Inzaghi è il primo che invita i calciatori ad andare sotto la Curva per ringraziare, Barella a petto nudo insegue Acerbi che, furibondo, sta per rientrare negli spogliatoi convincendo il difensore che si unisce al gruppo.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

San Siro Inter, Scaroni ottimista: «Nuovo stadio coi nerazzurri? Probabilità superiori al 50%, porteremo qui le sedi dei due club! Vi spiego il progetto» - di RedazioneSan Siro Inter, Scaroni ottimista: le parole del presidente del Milan che spiega come stanno le cose per la realizzazione del nuovo stadio Intervistato da Il Foglio in occasione dell’evento per lo stadio San Siro, il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha aggiornato sulla questione che sta a cuore sia ai tifosi rossoneri che a quelli dell’Inter. PRESENZE ALLO STADIO –«I tifosi sono al centro della nostra attenzione, avere i tifosi al nostro fianco è importantissimo. 🔗internews24.com

Stadio San Siro a Milan e Inter, la Procura di Milano avvia un’indagine - Indagine della Procura di Milano sulla vendita dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milan e Inter: ecco qual è la situazione 🔗pianetamilan.it

Champions League, occhio Inter: il Bayern in trasferta fa paura. Ma San Siro finora è un fortino | Le chiavi della sfida - Una notte da dentro o fuori. L’Inter se la vedrà nuovamente con il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma questo mercoledì 16 aprile alle ore 21. Nel match d’andata i nerazzurri hanno espugnato per 1-2 all’Allianz Arena. La gara di ritorno vedrà così la squadra di Simone Inzaghi avere a disposizione due risultati su tre per passare il turno. I bavaresi dovranno tentare l’assedio, cosa che per una ventina di minuti hanno fatto anche all’andata trovando poi il gol di Thomas Müller. 🔗ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

PRONTO- La Roma stende l’Inter a San Siro e il Napoli ne approfitta per tornare in testa da solo. Vin...; SKY - Di Canio: Inter? Troppi cali di tensione, non si può parlare solo di stanchezza; La Roma vince a San Siro, Inter terzo ko ed è crisi; Inter-Milan: Semifinale di Coppa Italia al San Siro, inizia alle 21. 🔗Cosa riportano altre fonti

Serie A: La Roma vince a San Siro, Inter al terzo ko ed è crisi - A San Siro la rete decisiva di Soulé lancia i giallorossi sempre più vicina alla zona Champions League, mentre i nerazzurri trovano la terza sconfitta consecutiva, come non accadeva dall'aprile 2017. 🔗ansa.it

L’Inter frenata da roma a San siro, soulé decide il match e complica la corsa scudetto - La Roma vince 1-0 a San Siro contro l’Inter grazie al gol di Matias Soulé, mentre i nerazzurri soffrono infortuni e imprecisioni, complicando la corsa scudetto e favorendo la rincorsa Champions. 🔗gaeta.it

Blackout Inter: terza sconfitta di fila, la Roma espugna San Siro | Tabellino e cronaca - Dopo i tonfi con Bologna e Milan l'Inter cade 0-1 in casa contro la Roma a San Siro e vede complicarsi pericolosamente la corsa scudetto ... 🔗milano.cityrumors.it