Inter-Roma l’arbitro Fabbri non verrà fermato E resta il mistero del Var per il rigore su Bisseck

Bisseck era rigore. Il direttore di gara Michael Fabbri ha quindi commesso un errore durante il match tra Inter e Roma che ha visto i giallorossi espugnare San Siro per 0-1. Ai nerazzurri non è stato assegnato un evidente penalty al 43esimo del secondo tempo. Eppure, l’arbitraggio di Fabbri è stato ritenuto nel complesso soddisfacente e quindi il direttore di gara non verrà fermato, come in molti ipotizzavano.Un episodio chiave del match, valutato in maniera errata pur godendo di ottima visuale, ma sul quale non verranno presi provvedimenti. In sintesi, questa è la conclusione di quanto accaduto nell’era di rigore della Roma negli ultimi minuti del match con l’Inter. Su un cross, Bisseck aveva preso posizione ed era pronto per colpire la palla a pochi passi dalla porta spalancata, ma N’Dicka si è avvinghiato al tedesco (disInteressandosi del pallone) immobilizzandolo e facendolo crollare a terra. Ilfattoquotidiano.it - Inter-Roma, l’arbitro Fabbri non verrà fermato. E resta il “mistero” del Var per il rigore su Bisseck Leggi su Ilfattoquotidiano.it I vertici arbitrali non hanno dubbi: la trattenuta di N’Dicka suera. Il direttore di gara Michaelha quindi commesso un errore durante il match trache ha visto i giallorossi espugnare San Siro per 0-1. Ai nerazzurri non è stato assegnato un evidente penalty al 43esimo del secondo tempo. Eppure, l’arbitraggio diè stato ritenuto nel complesso soddisfacente e quindi il direttore di gara non, come in molti ipotizzavano.Un episodio chiave del match, valutato in maniera errata pur godendo di ottima visuale, ma sul quale non verranno presi provvedimenti. In sintesi, questa è la conclusione di quanto accaduto nell’era didellanegli ultimi minuti del match con l’. Su un cross,aveva preso posizione ed era pronto per colpire la palla a pochi passi dalla porta spalancata, ma N’Dicka si è avvinghiato al tedesco (disessandosi del pallone) immobilizzandolo e facendolo crollare a terra.

