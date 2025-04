Inter-Roma La Gazzetta non ci sta e attacca | Fabbri vede altro | l’analisi è durissima!

Inter-Roma è stata la partita che potrebbe indirizzare lo Scudetto verso Napoli. A San Siro, però, c’è stato un episodio che continua a far discutere. La Serie A sta per volgere al termine, ma i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Ad esempio, ieri, c’è stata la sconfitta dell’Inter a San Siro contro la Roma, con conseguente perdita del primo posto in classifica da parte dei nerazzurri. Quest’ultimi, vivono un momento tutt’altro che semplice, ma durante la partita di ieri c’è stato un avvenimento sorprendente che ha già fatto il giro del web e non solo.Contatto Bisseck-N’Dicka, La Gazzetta distrugge FabbriInter-Roma rischia di entrare nella storia del calcio italiano. La sconfitta dei nerazzurri a San Siro potrebbe aver consegnato lo Scudetto a Napoli, il quale ora è al primo posto con ben tre punti di vantaggio. Spazionapoli.it - Inter-Roma, La Gazzetta non ci sta e attacca: “Fabbri vede altro”: l’analisi è durissima! Leggi su Spazionapoli.it è stata la partita che potrebbe indirizzare lo Scudetto verso Napoli. A San Siro, però, c’è stato un episodio che continua a far discutere. La Serie A sta per volgere al termine, ma i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Ad esempio, ieri, c’è stata la sconfitta dell’a San Siro contro la, con conseguente perdita del primo posto in classifica da parte dei nerazzurri. Quest’ultimi, vivono un momento tutt’che semplice, ma durante la partita di ieri c’è stato un avvenimento sorprendente che ha già fatto il giro del web e non solo.Contatto Bisseck-N’Dicka, Ladistruggerischia di entrare nella storia del calcio italiano. La sconfitta dei nerazzurri a San Siro potrebbe aver consegnato lo Scudetto a Napoli, il quale ora è al primo posto con ben tre punti di vantaggio.

Cosa riportano altre fonti

Lautaro e la bestemmia: il procuratore federale Chinè sta cercando l’audio (Gazzetta) - Lautaro Martinez ancora sotto la lente d’ingrandimento della procura Figc. Secondo quanto riporta la Gazzetta, il procuratore Giuseppe Chiné sta cercando l’audio della presunta bestemmia. Infatti, l’attaccante dell’Inter al termine della partita contro la Juventus persa per 1-0 avrebbe urlato una bestemmia di cui però manca il sonoro. La procura Figc cerca l’audio della bestemmia di Lautaro Sulla Gazzetta si legge: Al momento a Via Campania hanno ricevuto solamente il video con il labiale, ma il pm Giuseppe Chinè deve avere la certezza che Lautaro non abbia mai pronunciato una frase simile. 🔗ilnapolista.it

Conte è l’elefante nelle stanza dell’Inter: nessuno lo nomina ma sta là (Gazzetta) - Conte è l’elefante nelle stanza dell’Inter: nessuno lo nomina ma sta là (Gazzetta) La Gazzetta fa il punto sulla salute dell’Inter all’indomani della sconfitta a Firenze per 3-0. Scrive Filippo Conticello: L’Inter in questa epoca non è abituata alla sconfitta, figurarsi se consideri normale leccarsi tre ferite in un colpo solo: i nerazzurri non vedevano sul tabellone di uno stadio un 3-0 contro dai tempi dell’ultimo decadente Spalletti, quello che dopo due anni di semina sapeva già di dover lasciare il campo ad Antonio Conte. 🔗ilnapolista.it

L’Inter sta per infilarsi in un tunnel terribile: 8 partite, tra cui due derby, due Bayern e Bologna (Gazzetta) - L’Inter sta per infilarsi in un tunnel terribile: 8 partite, tra cui due derby, due Bayern e Bologna (Gazzetta) La Gazzetta commenta così il calendario che in teoria sorride al Napoli: Il Napoli riparte dopo una lunga frenata (una sola vittoria nelle 7 gare precedenti) e guadagna 3 punti che gonfiano d’entusiasmo e fiducia squadra e città. L’Inter sta per infilarsi in un tunnel terribile: 8 partite, tra le quali due derby, due Bayern Monaco e una trasferta a Bologna. 🔗ilnapolista.it

Approfondimenti da altre fonti

Inter-Roma si giocherà domenica, Gazzetta sicura: "Si attende solo l'ufficialità" - La morte del Santo Padre sta letteralmente rivoluzionando l'intero campionato di Serie A e dopo i quattro rinvii delle gare di ieri, con le sfide che verranno recuperate domani, è stato annunciato anc ... 🔗msn.com

Rinviate tutte le partite di sabato, quando si gioca Inter-Roma? Gazzetta anticipa la data - La scomparsa di Papa Francesco sta rivoluzionando il calendario della Serie A e dopo i quattro rinvii delle gare di ieri, con le sfide che verranno recuperate domani, poco fa è stato ... 🔗tuttonapoli.net

Inter-Roma, le pagelle dei quotidiani: il capolavoro tattico di Ranieri - Diciottesimo risultato utile consecutivo per i giallorossi che vincono 1-0 grazie ancora ad una rete di Soulé che non sta facendo rimpiangere Dybala. 🔗msn.com