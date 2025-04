Inter-Roma IN tre punti | Game Over ma non ancora per Inzaghi

Inter-Roma è più di una doccia fredda per Inzaghi, che in un colpo solo vede allontanarsi il Napoli e con esso l'obiettivo bis Scudetto. Brutta sconfitta casalinga tra il Derby di Milano perso in Coppa Italia e la trasferta di Barcellona in Champions League. Nella rubrica "Day After" di Inter-News.it analizziamo la situazione post-match in tre punti ben dettagliati. Di seguito l'episodio dopo la 34ª giornata di Serie AMILANO – Settimana da incubo per l'Inter di Simone Inzaghi, che perde anche contro la Roma dell'ex tecnico nerazzurro Claudio Ranieri e complica il suo percorso stagionale. Inter ferma a quota 71 punti, che adesso vale solo il secondo posto, visto che il Napoli dell'ex Antonio Conte avanza a 74. A quattro giornate dalla fine il -3 diventa parecchio pesante da recuperare. Analizziamo Inter-Roma (0-1) di Serie A in tre punti.

