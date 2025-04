Inter-Roma episodio rigore | Negate immagini extra

immagini dell’episodio-rigore nel contatto N’Dicka-Bisseck e non ci sono state date” – queste le dichiarazioni della conduttrice Giorgia Rossi, dopo la partita Inter-Roma. La giornalista di DAZN ha analizzato l’episodio del contatto dubbio tra N’Dicka e Bisseck in area dei giallorossi, ma ha anche rivelato la negazioneL'articolo Inter-Roma, episodio rigore: “Negate immagini extra” proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it - Inter-Roma, episodio rigore: “Negate immagini extra” Leggi su Ilprimatonazionale.it “Abbiamo chiesto piùdell’nel contatto N’Dicka-Bisseck e non ci sono state date” – queste le dichiarazioni della conduttrice Giorgia Rossi, dopo la partita. La giornalista di DAZN ha analizzato l’del contatto dubbio tra N’Dicka e Bisseck in area dei giallorossi, ma ha anche rivelato la negazioneL'articolo: “” proviene da Il Primato Nazionale.

