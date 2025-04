Inter rivoluzione in estate | doppio colpo dalla Lazio

Inter in vista dell'estate sta lavorando a tanti cambiamenti ed in tal senso arriva una svolta: attenzione al doppio colpo che arriva direttamente dalla Lazio e che può essere un salto di qualità importante.Lo scoramento è tanto, in maniera fisiologica, in casa nerazzurra. Simone Inzaghi, Marotta ed anche tutti i calciatori nel corso della stagione hanno sempre alzato la posta in palio, per così dire, dichiarando senza termine di voler vincere tutto. Coppa Italia, campionato e Champions League. Senza ovviamente dimenticare il mondiale per club. In tal senso, però, le cose si sono tremendamente complicate nell'arco di sette giorni. Prima la sconfitta contro il Bologna che ha permesso al Napoli l'aggancio in vetta, poi la cocente eliminazione in Coppa dai cugini del Milan.Inter, occhi in casa Lazio in vista dell'estate: pronto il doppio colpo

