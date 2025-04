Inter le ultime sugli infortunati | tegola Pavard cosa filtra su Thuram

Inter si sta preparando per affrontare in Champions League il Barcellona, ma nel frattempo arrivano brutte notizie su Pavard. Ecco cosa filtra su Thuram.L’Inter non sta vivendo di sicuro un periodo semplice: tre sconfitte consecutive senza segnare neppure un gol adesso pesano non poco sull’umore della squadra. Il tutto alla vigilia del Barcellona in Champions League. Con un quadro che si fa ancora più complicato per via degli infortuni.Inter: cosa filtra su Thuram e come sta PavardNon solo la sconfitta a San Siro contro la Roma, ma anche l’ennesimo infortunio è arrivato alla 34esima giornata di Serie A per l’Inter. Pavard ha chiesto il cambio dopo neanche un quarto d’ora di gioco e dai controlli svolti questa mattina è risultata una distorsione alla caviglia che lo terrà out per l’andata in Champions League contro il Barcellona. Rompipallone.it - Inter, le ultime sugli infortunati: tegola Pavard, cosa filtra su Thuram Leggi su Rompipallone.it L’si sta preparando per affrontare in Champions League il Barcellona, ma nel frattempo arrivano brutte notizie su. Eccosu.L’non sta vivendo di sicuro un periodo semplice: tre sconfitte consecutive senza segnare neppure un gol adesso pesano non poco sull’umore della squadra. Il tutto alla vigilia del Barcellona in Champions League. Con un quadro che si fa ancora più complicato per via degli infortuni.sue come staNon solo la sconfitta a San Siro contro la Roma, ma anche l’ennesimo infortunio è arrivato alla 34esima giornata di Serie A per l’ha chiesto il cambio dopo neanche un quarto d’ora di gioco e dai controlli svolti questa mattina è risultata una distorsione alla caviglia che lo terrà out per l’andata in Champions League contro il Barcellona.

