Inter-Juventus Primavera 1-1 pagelle | Topalovic da 7 difesa giù!

Inter Primavera pareggia contro la Juventus con il risultato di 1-1. Torna Topalovic tra i titolari e brilla con il gol, male invece la difesa. Le pagelle. Calligaris 6: Forse si abbassa in anticipo, Crapisto lo vede e alza la palla beffandolo in uscita. Piccolo errore, ma non da insufficienza.Inter-Juventus Primavera, pagelle – difesaAidoo 6.5: Spinge e lo fa anche con qualità nei possessi che passano dai suoi piedi. Cerca la profondità e torna ad essere incisivo.Re Cecconi 5.5: La Juventus passa al centro e segna proprio su imbucata in area di rigore. Gabriele e il compagno di reparto si dividono le responsabilità.– dal 59? Garonetti 6.5: Blocca una ripartenza con una facilità disarmante, entra al meglio e gioca con convinzione al centro della difesa.Alexiou 5.5: Il passaggio di Vacca passa alle sue spalle, non chiude la traiettoria e non evita il gol di Crapisto. Inter-news.it - Inter-Juventus Primavera 1-1, pagelle: Topalovic da 7, difesa giù! Leggi su Inter-news.it L’pareggia contro lacon il risultato di 1-1. Tornatra i titolari e brilla con il gol, male invece la. Le. Calligaris 6: Forse si abbassa in anticipo, Crapisto lo vede e alza la palla beffandolo in uscita. Piccolo errore, ma non da insufficienza.Aidoo 6.5: Spinge e lo fa anche con qualità nei possessi che passano dai suoi piedi. Cerca la profondità e torna ad essere incisivo.Re Cecconi 5.5: Lapassa al centro e segna proprio su imbucata in area di rigore. Gabriele e il compagno di reparto si dividono le responsabilità.– dal 59? Garonetti 6.5: Blocca una ripartenza con una facilità disarmante, entra al meglio e gioca con convinzione al centro della.Alexiou 5.5: Il passaggio di Vacca passa alle sue spalle, non chiude la traiettoria e non evita il gol di Crapisto.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter-Lille Primavera 3-1, pagelle: Calligaris super, Spinacce da 8! - L’Inter Primavera vince contro il Lille con il risultato di 3-1 e passa il turno in UEFA Youth League. Calligaris e Spinacce regalano la qualificazione, le pagelle della partita. Calligaris 7.5: Il portiere fa due parate strepitose nel primo tempo. La prima sullo 0-0, la seconda per tenere il doppio vantaggio. Posizionamento ed esplosività per pochi sulle gambe. Inter-Lille Primavera, pagelle – DIFESA Della Mora 6: Lui è il titolare di Youth League e conferma le buone sensazioni già date nella fase a gironi di inizio stagione. 🔗inter-news.it

Pagelle Juve Milan Primavera: Ngana il più positivo, Pagnucco gara da capitano. Ma in avanti poca cattiveria – VOTI - di Redazione JuventusNews24Pagelle Juve Milan Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la ventiquattresima giornata del campionato 2024/25 Pagelle Juve Milan Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la ventiquattresima giornata del campionato 2024-2025. VOTI: ZELEZNY 6: di fatto non poteva molto sui tre gol presi, tradito anche da una deviazione della sua difesa sul 3-0 TURCO 6: fa la sua prestazione da quella parte, a più riprese si mette in proprio e cerca la fiammata sulla destra. 🔗juventusnews24.com

Pagelle Juve Atalanta Primavera: Vacca gioiello prezioso, Pagnucco ha grinta da vendere, i bianconeri hanno già il portiere del futuro – VOTI - di Redazione JuventusNews24Pagelle Juve Atalanta Primavera: i voti ai protagonisti del match, valido per la 32ª giornata di campionato 2024/25 Pagelle Juve Atalanta Primavera: i voti ai protagonisti del match, valido per la 32ª giornata di campionato 2024/25. TOP: Radu, Biliboc, Merola FLOP: Ripani Radu 7 – Altra grande partita del portiere bianconero che è nuovamente tra i migliori in campo. 🔗juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Inter Primavera, il calendario completo e i risultati aggiornati; Juventus Primavera-Inter 3-2, le PAGELLE: Vacca e Florea stendono l'Inter in rimonta; Il derby d'Italia si avvicina, chi deciderà la partita dell'anno? Vota l'uomo decisivo di Inter-Juve; Classifica Serie A di Calcio. 🔗Ne parlano su altre fonti

TJ - INTER-JUVENTUS PRIMAVERA 1-1, si gioca con dinamismo su entrambi i fronti - 56' Giallo per Bruno Martinez dopo il fallo su Spinaccè. 54' Ngana rischia di combinare una frittata, ma per fortuna della Juve, Berenbruch non ne approfitta. 51' ... 🔗tuttojuve.com

TJ - INTER-JUVENTUS PRIMAVERA 1-0, parte finale del primo tempo: la Juve cerca il pari - 39' Nel frattempo Spinaccè sembra aver superato i problemi fisici. 38' Cocchi tenta una giocata prestigiosa, Vacca commette fallo. 36' Problemi muscolari per ... 🔗tuttojuve.com

Inter-Juventus Primavera 1-1 al 45': a Topalovic risponde Crapisto - L'Inter Primavera sta pareggiando con la Juventus per 1-1 al 45'. Alla rete siglata da Luka Topalovic, dopo una splendida azione corale dei nerazzurri, ha - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it