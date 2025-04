Inter-Juventus Primavera 1-1 il tabellino della partita della 35ª giornata

Inter-Juventus Primavera è finita con il punteggio di 1-1: di seguito il tabellino della partita del Campionato Primavera 1, valida per la trentacinquesima giornata.PAREGGIO – Dopo l'1-1 del primo tempo con le reti di Topalovic e Crapisto, nella ripresa l'intensità delle due squadre non cala, anche se le occasioni da rete diventano praticamente nulle. Inter e Juventus giocano vis a vis anche nella seconda frazione di gioco al Konami Centre, ma manca l'acuto vincente degli uomini più talentuosi. Anche se a provarci di più è l'Inter che al 51? sfiora il gol del vantaggio con Thomas Berenbruch, ma è bravo Radu a metterci una pezza e a salvare la sua squadra. Poi girandola di cambi per Zanchetta e Magnanelli, con il primo che lancia in campo Pinotti, Venturini e Garonetti. Mentre il secondo prova a cambiare mando dentro i vari Pugno, Finocchiaro e Biliboc.

