Inter-Juventus Primavera 1-1 | il derby d’Italia pari non basta Topalovic

Inter-Juventus Primavera è finita 1-1. Succede praticamente tutto nel primo tempo. Non basta il gol iniziale di Topalovic.derby pari – Il primo tempo del derby d’Italia Primavera finisce con un combattuto 1-1, ma nella ripresa l’intensità delle due squadre non cala, anche se le occasioni da rete diventano praticamente nulle. Inter e Juventus giocano vis a vis anche nella seconda frazione di gioco al Konami Centre, ma manca l’acuto vincente degli uomini più talentuosi. Anche se a provarci di più è l’Inter che al 51? sfiora il gol del vantaggio con Thomas Berenbruch, ma è bravo Radu a metterci una pezza e a salvare la sua squadra. Poi girandola di cambi per Zanchetta e Magnanelli, con il primo che lancia in campo Pinotti, Venturini e Garonetti. Mentre il secondo prova a cambiare mando dentro i vari Pugno, Finocchiaro e Biliboc. Inter-news.it - Inter-Juventus Primavera 1-1: il derby d’Italia pari, non basta Topalovic Leggi su Inter-news.it è finita 1-1. Succede praticamente tutto nel primo tempo. Nonil gol iniziale di– Il primo tempo delfinisce con un combattuto 1-1, ma nella ripresa l’intensità delle due squadre non cala, anche se le occasioni da rete diventano praticamente nulle.giocano vis a vis anche nella seconda frazione di gioco al Konami Centre, ma manca l’acuto vincente degli uomini più talentuosi. Anche se a provarci di più è l’che al 51? sfiora il gol del vantaggio con Thomas Berenbruch, ma è bravo Radu a metterci una pezza e a salvare la sua squadra. Poi girandola di cambi per Zanchetta e Magnanelli, con il primo che lancia in campo Pinotti, Venturini e Garonetti. Mentre il secondo prova a cambiare mando dentro i vari Pugno, Finocchiaro e Biliboc.

