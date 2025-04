Inter-Juventus Primavera 1-1 al 45? | a Topalovic risponde Crapisto

Inter Primavera sta pareggiando con la Juventus per 1-1 al 45?. Alla rete siglata da Luka Topalovic, dopo una splendida azione corale dei nerazzurri, ha risposto Francesco Crapisto.PRIMO TEMPO – L’Inter inizia benissimo il match del Campionato Primavera contro la Juventus. Dopo soli 3 minuti di gioco, infatti, la squadra nerazzurra trova il gol del vantaggio grazie al tocco vincente di Luka Topalovic a concludere un’azione bella ed efficace che ha visto in Thomas Berenbruch un altro protagonista. Il prosieguo della frazione vede i nerazzurri continuare a giocare a memoria, provando a mettere in difficoltà i propri avversari per ribadire il proprio vantaggio. I bianconeri, dal canto proprio, tentano di rendersi pericolosi accelerando la velocità del proprio gioco, ma la difesa nerazzurra si rivela inizialmente compatta e ordinata. Inter-news.it - Inter-Juventus Primavera 1-1 al 45?: a Topalovic risponde Crapisto Leggi su Inter-news.it L’sta pareggiando con laper 1-1 al 45?. Alla rete siglata da Luka, dopo una splendida azione corale dei nerazzurri, ha risposto Francesco.PRIMO TEMPO – L’inizia benissimo il match del Campionatocontro la. Dopo soli 3 minuti di gioco, infatti, la squadra nerazzurra trova il gol del vantaggio grazie al tocco vincente di Lukaa concludere un’azione bella ed efficace che ha visto in Thomas Berenbruch un altro protagonista. Il prosieguo della frazione vede i nerazzurri continuare a giocare a memoria, provando a mettere in difficoltà i propri avversari per ribadire il proprio vantaggio. I bianconeri, dal canto proprio, tentano di rendersi pericolosi accelerando la velocità del proprio gioco, ma la difesa nerazzurra si rivela inizialmente compatta e ordinata.

Ne parlano su altre fonti

Milan-Inter Primavera 0-1 al 45?: glaciale Berenbruch su rigore - Milan-Inter Primavera 0-1 dopo quarantacinque minuti di partita (clicca qui per seguire la cronaca live della partita). Ecco quello che è successo nel primo tempo. Nerazzurri avanti grazie alla rete dal dischetto del talentuoso Thomas Berenbruch. VANTAGGIO – Al via il terzo derby di Milano Primavera stagionale, con l’Inter di Zanchetta che gioca fuori casa. Primo tempo molto tirato ed equilibrato e la partita è oggettivamente molto sentita. 🔗inter-news.it

Inter-Fiorentina Primavera 0-0 al 45?: De Pieri il più pericoloso! - Terminano i primi quarantacinque minuti di gioco di Inter-Fiorentina Primavera sul risultato di 0-0. Sfida cruciale per entrambe le formazioni, con la vetta della classifica nel mirino e con qualche assenza pesante per i nerazzurri (impegnati in prima squadra). FINE PRIMO TEMPO – L’Inter Primavera parte con aggressività e al 7’ ha subito una grande occasione: la Fiorentina sbaglia in fase di impostazione, regalando il pallone a De Pieri, che si trova a tu per tu con Vannucchi. 🔗inter-news.it

Offerta di primavera da non perdere: la macchina Russell Hobbs per fare il caffè americano scende del 45% - Se sei alla ricerca di una macchina da caffè americano, efficiente, elegante e accessibile, il modello di Russell Hobbs 27400-56 è quello che che farà al caso tuo. Si tratta di una delle occasioni più interessanti delle offerte di primavera che trovi su Amazon in questi giorni. Il suo prezzo scende infatti a soli 32,99€, grazie a un sconto del 45%, IVA inclusa e con spedizione gratuita. Una proposta particolarmente vantaggiosa per chi desidera iniziare la giornata con una buona tazza di caffè filtrato. 🔗quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE TJ - INTER-JUVENTUS PRIMAVERA 1-1, finisce la prima frazione; Primavera 1. Squadre in campo tra domenica e lunedì, spicca Inter - Juventus: il programma; Primavera, Inter-Atalanta 0-1: rete di Simonetto.; Primavera 1 | Juventus-Lazio, gli arbitri. 🔗Approfondimenti da altre fonti

LIVE Primavera, Inter-Juventus 1-0: vantaggio immediato, la sblocca Topalovic! - Trentacinquesima giornata di campionato per i nerazzurri di Zanchetta: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ... 🔗fcinter1908.it

TJ - INTER-JUVENTUS PRIMAVERA 1-0, parte finale del primo tempo: la Juve cerca il pari - 39' Nel frattempo Spinaccè sembra aver superato i problemi fisici. 38' Cocchi tenta una giocata prestigiosa, Vacca commette fallo. 36' Problemi muscolari per ... 🔗tuttojuve.com

TJ - INTER-JUVENTUS PRIMAVERA 1-0, nerazzurri subito in vantaggio: doccia fredda bianconera - 3' Inter subito in vantaggio: Topalovic porta avanti la formazione nerazzurra. 2' Punizione per l'Inter: cross di Cocchi a centro area liberato dalla difesa juventina. 1' ... 🔗tuttojuve.com