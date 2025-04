Inter Juve Primavera 1-1 LIVE | finisce il primo tempo

Inter Juve Primavera LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match, valido per la 35a giornata. Seguilo con noiTutto pronto per Inter Primavera Juventus, la sfida valida per la 35a giornata del campionato Primavera 1. Segui con noi la cronaca LIVE testuale dell’incontro.CRONACACALCIO D’INIZIO1? primo squillo del match per l’Inter: Aidoo dalla destra crossa al centro per Berenbruch che al volo calcia trovando la risposta di Radu.3? GOOOOOOOOOOLLLLLL Inter!!! Berenbruch lancia Topalovic che in area calcia di prima intenzione e trova prima la deviazione di Pagnucco e poi quelle decisiva di Mosconi.9? Merola con un tiro a giro in area ci prova, ma la palla finisce alta.17? Mosconi, ben servito in corsa da De Pieri, calcia a botta sicura in area, ma è ancora Radu a dire di no. Internews24.com - Inter Juve Primavera 1-1 LIVE: finisce il primo tempo Leggi su Internews24.com di Marco Blasi: cronaca, risultato e tabellino del match, valido per la 35a giornata. Seguilo con noiTutto pronto perntus, la sfida valida per la 35a giornata del campionato1. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.CRONACACALCIO D’INIZIO1?squillo del match per l’: Aidoo dalla destra crossa al centro per Berenbruch che al volo calcia trovando la risposta di Radu.3? GOOOOOOOOOOLLLLLL!!! Berenbruch lancia Topalovic che in area calcia di prima intenzione e trova prima la deviazione di Pagnucco e poi quelle decisiva di Mosconi.9? Merola con un tiro a giro in area ci prova, ma la pallaalta.17? Mosconi, ben servito in corsa da De Pieri, calcia a botta sicura in area, ma è ancora Radu a dire di no.

