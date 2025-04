Inter Juve Primavera 1-0 LIVE | timida reazione dei bianconeri ci prova Merola

Inter Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35ª giornata di campionato 202425La Juve Primavera sfida l’Inter per tornare a vincere in campionato ma soprattutto per blindare un posto nei prossimi playoff. segue LIVE il match.Inter Juve Primavera 1-0: sintesi e moviola1? Fischio d’inizio – È cominciata Inter Juve Primavera.3? GOL DELL’Inter – Topalovic la sblocca subito al termine di una grande azione offensiva dei nerazzurri. L’ultimo tocco potrebbe essere stato di Re Cecconi sulla linea di porta.7? Inter in controllo – La Juve non reagisce dopo il gol immediato dei padroni di casa: nerazzurri ancora in avanti.10? Occasione Juve – Primo squillo dei bianconeri firmato Merola: il tiro a giro dall’Interne dell’area di rigore finisce alto. Juventusnews24.com - Inter Juve Primavera 1-0 LIVE: timida reazione dei bianconeri, ci prova Merola Leggi su Juventusnews24.com : sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35ª giornata di campionato 202425Lasfida l’per tornare a vincere in campionato ma soprattutto per blindare un posto nei prossimi playoff. segueil match.1-0: sintesi e moviola1? Fischio d’inizio – È cominciata.3? GOL DELL’– Topalovic la sblocca subito al termine di una grande azione offensiva dei nerazzurri. L’ultimo tocco potrebbe essere stato di Re Cecconi sulla linea di porta.7?in controllo – Lanon reagisce dopo il gol immediato dei padroni di casa: nerazzurri ancora in avanti.10? Occasione– Primo squillo deifirmato: il tiro a giro dall’ne dell’area di rigore finisce alto.

