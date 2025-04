Inter in crisi nel momento della verità e il Napoli aumenta il rendimento

Taremi Inter, l’alibi degli infortuni non regge più: la verità dietro la sua crisi e quella di Correa - di RedazioneTaremi Inter, l’alibi degli infortuni non regge più: la verità dietro la sua crisi e quella di Correa. L’analisi di Tuttosport sui due attaccanti Assolutamente deludente, almeno fino ad adesso, la stagione di Mehdi Taremi al suo primo anno all’Inter. A parlarne è Tuttosport, col quotidiano sportivo che ha parlato anche dei problemi avuti dall’altro flop dell’attacco nerazzurro: Joaquin Correa. 🔗internews24.com

Padovan: «Crisi Inter? Azzardata come parola, ma è in un momento molto delicato…» - di RedazionePadovan: «Crisi Inter? Azzardata come parola, ma è in un momento molto delicato…» Le parole del noto giornalista Intervenuto negli studi di Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan, ha commentato il ko dell’Inter contro il Milan. LE PAROLE- «O il gioco di Conceicao o più probabilmente il gioco del Milan trovano la miglior ispirazione con l’Inter. Ieri sera i nerazzurri avrebbero potuto segnare più volte e indirizzare la partita. 🔗internews24.com

Fabbian-Inter, presto il momento della verità: vale la pena riportarlo a casa? - Fabbian continua a far parlare di sé, anche senza essere titolare fisso al Bologna. Il centrocampista classe 2003, cresciuto nel vivaio nerazzurro e ceduto in estate per 5 milioni di euro, è al centro di una riflessione importante per l’Inter. La società di Viale della Liberazione si è riservata un diritto di recompra a 12 milioni, esercitabile entro l’estate 2025. Ma il momento della scelta sta per avvicinarsi. 🔗inter-news.it

Conte straordinario valore aggiunto: Juan Jesus, Mazzocchi, Ngonge giocherebbero nell'Inter?; Conte è uno straordinario valore aggiunto: Juan Jesus, Mazzocchi, Ngonge giocherebbero nell'Inter? (Gazzetta); Inter, è davvero finita per Inzaghi? La verità sulla sua panchina tra fiducia e dubbi; La crisi dell'Inter sta consegnando lo scudetto al Napoli.