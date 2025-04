Inter Dino Zoff | Testa a testa fino alla fine

Dino Zoff, ex campione del mondo e portiere della nazionale si è espresso sul ruolo del portiere oggi e sulla lotta Scudetto fra Inter e Napoli. L'icona del calcio italiano e della Serie A, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha dichiarato:Cosa pensa del ruolo del portiere nel calcio

Zoff sicuro: «Scudetto? L’Inter è in calo, sarà testa a testa con il Napoli sino alla fine» - di RedazioneZoff, l’ex portiere ha parlato del ruolo del portiere, del calcio moderno e della lotta Scudetto in atto tra Inter e Napoli Dino Zoff, ex portiere e icona del calcio italiano e della Juventus, nonché vincitore del Mondiale 1982, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha discusso il ruolo del portiere nel calcio contemporaneo e la lotta per il titolo di campione d’Italia che sta vedendo protagoniste Inter e Napoli in Serie A. 🔗internews24.com

