Inter Condò | Ecco quando ha cominciato a sgretolarsi; mercoledì servirà la squadra ‘ingiocabile’ di gennaio

Inter, le parole di Paolo Condò dopo il ko contro la Roma e in vista della prossima sfida contro il Barcellona in Champions League Paolo Condò, sulle colonne del Corriere della Sera, ha analizzato il momento difficile che sta vivendo l'Inter, reduce dal terzo ko consecutivo: in poche settimane i nerazzurri dal sogno triplete sono .

Inter, Nico Paz sempre più lontano: ecco cosa ha fatto cambiare idea ai nerazzurri - Il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta avrebbe deciso di rinunciare al colpo di calciomercato: l’argentino sarebbe vicino ad un’altra squadra Sembra che la trattativa tra Nico Paz e l‘Inter non andrà in porto. Secondo quanto riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, nonostante l’argentino sia da tanto tempo un obiettivo di Marotta, sembra che ora Fabregas stia spingendo […] 🔗calcionews24.com

Probabili formazioni Inter Feyenoord, gli indizi dalla rifinitura alla vigilia: ecco l’11 che ha in mente Inzaghi - di RedazioneProbabili formazioni Inter Feyenoord, gli indizi dalla rifinitura alla vigilia: ecco l’11 che ha in mente Inzaghi per la gara di domani a San Siro Arrivano novità importantissimi dalla rifinitura ad Appiano Gentile alla vigilia sulle probabili formazioni per Inter Feyenoord, match di ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League. Dopo lo 0-2 dell’andata a Rotterdam, i nerazzurri sperano di poter chiudere la pratica in casa, assicurandosi così il passaggio ai quarti di finale. 🔗internews24.com

Condò ammette: «Inter? Se arriva ai quarti ha fatto il suo, se va avanti…» - di RedazioneCondò si è espresso sul momento dell’Inter: il commento del giornalista sul percorso in Europa dei nerazzurri di Simone Inzaghi Dopo il 2-0 di Rotterdam, l‘Inter di Inzaghi ospita il Feyenoord nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Paolo Condò si è espresso sull’avventura dei nerazzurri nella massima competizione europea. LE PAROLE – «Se l’Inter arriva ai quarti di finale, ha fatto il suo. 🔗internews24.com