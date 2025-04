Inter andamento dei prestiti | Esposito fa 15! Buone notizie per gli Stankovic

Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Francesco Pio Esposito timbra il gol del 2-2 tra Frosinone e Spezia, che vale la quindicesima marcatura stagionale. Buone notizie per entrambi i fratelli Stankovic.RIEPILOGO prestiti – Nel weekend che chiude la settimana horror dell'Inter, dai giocatori in prestito arrivano notizie ambivalenti. Quella migliore riguarda sicuramente Francesco Pio Esposito, la cui rete decide il 2-2 tra Frosinone e Spezia. E permette a lui di salire a 15 gol in stagione, a due sole lunghezze da Laurienté (capocannoniere della Serie B). Non va altrettanto meglio al fratello Sebastiano. Il suo Empoli cade nel derby contro la Fiorentina, ritrovandosi penultimo in Serie A. E a proposito di fratelli, si rivede Filip Stankovic.

