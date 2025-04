Inter-Allegri contatto! Una richiesta rischia di bloccare tutto – ESCLUSIVA

Inter si ritrova a un bivio inatteso. Allegri osserva da lontano, ma il tempo per decidere potrebbe non bastareInter-Allegri, contatto! Una richiesta rischia di bloccare tutto (Foto: LaPresseAnsa) – serieanews.comIl calcio sa essere crudele come pochi altri mestieri. Si lavora duro per mesi, poi basta una settimana storta e tutto si sgretola sotto i piedi. È un po’ quello che sta succedendo all’Inter. Fino a pochi giorni fa, sembrava che il cielo fosse nerazzurro sopra l’Europa: si parlava di Triplete come se fosse un appuntamento col destino. E invece no. Il calcio, quello vero, non fa sconti a nessuno.Nel giro di tre partite, tutto è cambiato. Prima il ko contro il Bologna, poi il tracollo nel derby con il Milan, infine l’ennesima delusione casalinga contro la Roma. Serieanews.com - Inter-Allegri, contatto! Una richiesta rischia di bloccare tutto – ESCLUSIVA Leggi su Serieanews.com Il sogno Triplete si allontana e l’si ritrova a un bivio inatteso.osserva da lontano, ma il tempo per decidere potrebbe non bastare! Unadi(Foto: LaPresseAnsa) – serieanews.comIl calcio sa essere crudele come pochi altri mestieri. Si lavora duro per mesi, poi basta una settimana storta esi sgretola sotto i piedi. È un po’ quello che sta succedendo all’. Fino a pochi giorni fa, sembrava che il cielo fosse nerazzurro sopra l’Europa: si parlava di Triplete come se fosse un appuntamento col destino. E invece no. Il calcio, quello vero, non fa sconti a nessuno.Nel giro di tre partite,è cambiato. Prima il ko contro il Bologna, poi il tracollo nel derby con il Milan, infine l’ennesima delusione casalinga contro la Roma.

