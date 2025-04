Insulti antisemiti a Liliana Segre il giudice ordina nuove indagini su 86 account Archiviato Chef Rubio

ordinato alla Procura di continuare a indagare su 86 account che avrebbero pubblicato Insulti alla senatrice a vita Liliana Segre. È stata disposta anche l'imputazione coatta per sette persone. Archiviata, invece, la posizione di Chef Rubio: "Sue frasi una manifestazione argomentata del pensiero". Leggi su Fanpage.it Il gip Alberto Carboni del Tribunale di Milano hato alla Procura di continuare a indagare su 86che avrebbero pubblicatoalla senatrice a vita. È stata disposta anche l'imputazione coatta per sette persone. Archiviata, invece, la posizione di: "Sue frasi una manifestazione argomentata del pensiero".

Insulti e minacce sul web, Liliana Segre contro l’archiviazione per chef Rubio e altri 16 indagati - Milano – La senatrice a vita Liliana Segre ha dato mandato al suo legale, l'avvocato Vincenzo Saponara, di opporsi alla richiesta di archiviazione dei pm nei confronti di 17 indagati — tra cui chef Rubio - nell'inchiesta che ha portato la Procura di Milano a chiudere le indagini per altri dodici hater, che rischiano invece il processo per minacce e diffamazione. Reati aggravati dalla “discriminazione” e "dall'odio razziale e religioso”. 🔗ilgiorno.it

Insulti a Liliana Segre dopo la visita a Pesaro: in arrivo le denunce - Pesaro, 28 aprile 2025 – Scatteranno delle denunce contro gli odiatori che si sono scagliati con commenti barbari contro la senatrice a vita Liliana Segre nel video della sua partecipazione alla commemorazione del XXV Aprile, Festa della Liberazione, a Pesaro. Questo perché sono già partiti accertamenti da parte delle forze dell’ordine per cercare di identificare gli autori di frasi che auguravano addirittura la morte alla senatrice. 🔗ilrestodelcarlino.it

Liliana Segre insultata dagli antisemiti: "La più nazista di tutte" - Insulti contro Liliana Segre. La senatrice a vita è stata presa di mira dopo la partecipazione alle celebrazioni del 25 Aprile a Pesaro. Le minacce e non solo sono arrivate sulle pagine social del comune e del sindaco della cittadina marchigiana, Andrea Biancani. "Sono parole gravi che andrebbero perseguite dalla giustizia. Pesaro è con lei e bene, benissimo, abbiamo fatto a darle la cittadinanza onoraria", dichiara Biancani. 🔗liberoquotidiano.it

