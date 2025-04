Insulti al Papa | rimosso a Bologna resta in carica a Torino

rimosso dal suo incarico a Bologna, ma non a Torino. A scatenare la bufera che hanno portato alla decisione del ministero, i post sul suo canale Telegram "Logos e Libertas", nei quali, il giorno della morte, aveva attaccato. Bolognatoday.it - Insulti al Papa: rimosso a Bologna, resta in carica a Torino Leggi su Bolognatoday.it Il dirigente della Giustizia Minorile, Antonio Pappalardo, è statodal suo incarico a, ma non a. A scatenare la bufera che hanno portato alla decisione del ministero, i post sul suo canale Telegram "Logos e Libertas", nei quali, il giorno della morte, aveva attaccato.

