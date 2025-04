Insulti a Liliana Segre indagini su un centinaio di account

indagini sugli Insulti social per diffamazione, con l'aggravante della discriminazione dell'odio razziale, nei confronti di Liliana Segre. Lo ha deciso il gip di Milano Alberto Carboni, che ha ordinato alla Procura di identificare con nuovi accertamenti 86 account, accogliendo di fatto l'istanza ad andare avanti con il procedimento avanzata dalla senatrice a vita, tramite l'avvocato Vincenzo Saponara. Lo stesso giudice ha ordinato l'iscrizione di nove persone che non erano state indagate e l'imputazione coatta per altre sette. La Procura aveva chiesto l'archiviazione per 17 posizioni. Archiviata l'accusa nei confronti di chef Rubio. Tg24.sky.it - Insulti a Liliana Segre, indagini su un centinaio di account Leggi su Tg24.sky.it Devono proseguire lesuglisocial per diffamazione, con l'aggravante della discriminazione dell'odio razziale, nei confronti di. Lo ha deciso il gip di Milano Alberto Carboni, che ha ordinato alla Procura di identificare con nuovi accertamenti 86, accogliendo di fatto l'istanza ad andare avanti con il procedimento avanzata dalla senatrice a vita, tramite l'avvocato Vincenzo Saponara. Lo stesso giudice ha ordinato l'iscrizione di nove persone che non erano state indagate e l'imputazione coatta per altre sette. La Procura aveva chiesto l'archiviazione per 17 posizioni. Archiviata l'accusa nei confronti di chef Rubio.

