Insulti a Liliana Segre il gip di Milano ordina nuove indagini | Accusarla di nazismo è uno sfregio alla verità oggettiva

indagini per diffamazione, con l’aggravante della discriminazione dell’odio razziale, per gli Insulti social nei confronti di Liliana Segre. Il gip di Milano, Alberto Carboni, ha ordinato alla procura di andare avanti con le indagini e identificare con nuovi accertamenti i titolari di 86 account finiti al centro dell’inchiesta. Lo stesso giudice ha iscritto nove persone nel registro degli indagati, mentre per altri sette è stata disposta l’imputazione coatta. Nelle scorse settimane, la procura del capoluogo lombardo aveva chiesto l’archiviazione per diciassette persone, compreso Chef Rubio. Tra le nove persone iscritte oggi nel registro degli indagati c’è anche Nicola Barreca, che nel 2023 figurava come Segretario cittadino della Lega a Reggio Calabria.Le indagini della procura di Milano«Nel 90 per cento dei casi gli Insulti che Segre riceve sono nazisti. Leggi su Open.online Proseguono leper diffamazione, con l’aggravante della discriminazione dell’odio razziale, per glisocial nei confronti di. Il gip di, Alberto Carboni, hatoprocura di andare avanti con lee identificare con nuovi accertamenti i titolari di 86 account finiti al centro dell’inchiesta. Lo stesso giudice ha iscritto nove persone nel registro degli indagati, mentre per altri sette è stata disposta l’imputazione coatta. Nelle scorse settimane, la procura del capoluogo lombardo aveva chiesto l’archiviazione per diciassette persone, compreso Chef Rubio. Tra le nove persone iscritte oggi nel registro degli indagati c’è anche Nicola Barreca, che nel 2023 figurava cometario cittadino della Lega a Reggio Calabria.Ledella procura di«Nel 90 per cento dei casi glichericeve sono nazisti.

Su altri siti se ne discute

Indagini su insulti social a Liliana Segre: gip di Milano ordina nuovi accertamenti - Devono proseguire le indagini sugli insulti social per diffamazione, con l'aggravante della discriminazione dell'odio razziale, nei confronti di Liliana Segre. Lo ha deciso il gip di Milano Alberto Carboni, che ha ordinato alla Procura di identificare con nuovi accertamenti 86 account, accogliendo in sostanza l'istanza ad andare avanti con il procedimento avanzata dalla senatrice a vita, tramite l'avvocato Vincenzo Saponara. 🔗quotidiano.net

Insulti e minacce sul web, Liliana Segre contro l’archiviazione per chef Rubio e altri 16 indagati - Milano – La senatrice a vita Liliana Segre ha dato mandato al suo legale, l'avvocato Vincenzo Saponara, di opporsi alla richiesta di archiviazione dei pm nei confronti di 17 indagati — tra cui chef Rubio - nell'inchiesta che ha portato la Procura di Milano a chiudere le indagini per altri dodici hater, che rischiano invece il processo per minacce e diffamazione. Reati aggravati dalla “discriminazione” e "dall'odio razziale e religioso”. 🔗ilgiorno.it

Insulti a Liliana Segre dopo la visita a Pesaro: in arrivo le denunce - Pesaro, 28 aprile 2025 – Scatteranno delle denunce contro gli odiatori che si sono scagliati con commenti barbari contro la senatrice a vita Liliana Segre nel video della sua partecipazione alla commemorazione del XXV Aprile, Festa della Liberazione, a Pesaro. Questo perché sono già partiti accertamenti da parte delle forze dell’ordine per cercare di identificare gli autori di frasi che auguravano addirittura la morte alla senatrice. 🔗ilrestodelcarlino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Insulti a Liliana Segre, il gip di Milano ordina nuove indagini: «Accusarla di nazismo è uno sfregio alla verità oggettiva; Insulti web a Liliana Segre, altre 90 persone saranno indagate. Infamante accusarla di nazismo; Insulti a Liliana Segre, indagini su un centinaio di account; Odio online contro Liliana Segre: il gip ordina nuove indagini (c’è anche un politico). Archiviato Chef Rubio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Odio online contro Liliana Segre: il gip ordina nuove indagini (c’è anche un politico). Archiviato Chef Rubio - Nel provvedimento viene disposta l’iscrizione nel registro delle notizie di reato per nove persone e l’identificazione di altri 86 account. Disposta anche l’imputazione coatta per altri sette soggetti ... 🔗msn.com

Insulti a Liliana Segre. Il gip: indagini su altri 86 profili social. Chef Rubio archiviato - Il gip di Milano ha ordinato l'imputazione coatta per 7 dei 17 indagati per diffamazione, aggravata dalla discriminazione dell'odio razziale, per cui la Procura chiedeva l'archiviazione. Devono proseg ... 🔗rainews.it

Insulti social a Liliana Segre, indagini su un centinaio di account - Devono proseguire le indagini sugli insulti social nei confronti di Liliana Segre (domenica al centro di nuovi attacchi). Lo ha deciso il gip di Milano Alberto Carboni, che ha ordinato alla Procura di ... 🔗msn.com