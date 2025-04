‘Insieme per Sant’Angelo a Cupolo’ De Pierro il candidato sindaco | ecco squadra e obiettivi

Pierro il candidato sindaco della lista n. 3 ‘Insieme per Sant’Angelo a Cupolo’ alle prossime elezioni nel comune sannita, dove si torna al voto dopo lo scioglimento successivo alla mancata approvazione del bilancio che ha posto fine al mandato dell’amministrazione Cataffo.Quarantasette anni, agente immobiliare, sposato con due figli, De Pierro ha annunciato nei giorni scorsi la candidatura attraverso i canali social: “È per me un grande onore poter rappresentare un gruppo ricco di competenze e professionalità, ma ancor prima formato da persone perbene, serie e animate da autentico senso di responsabilità. Il futuro di Sant’Angelo a Cupolo dipende dall’impegno di ciascuno di noi. Solo INSIEME potremo dare forma ad un futuro migliore per le nuove generazioni”, ha scritto. Anteprima24.it - ‘Insieme per Sant’Angelo a Cupolo’, De Pierro il candidato sindaco: ecco squadra e obiettivi Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiSarà Alessandro Deildella lista n. 3peralle prossime elezioni nel comune sannita, dove si torna al voto dopo lo scioglimento successivo alla mancata approvazione del bilancio che ha posto fine al mandato dell’amministrazione Cataffo.Quarantasette anni, agente immobiliare, sposato con due figli, Deha annunciato nei giorni scorsi la candidatura attraverso i canali social: “È per me un grande onore poter rappresentare un gruppo ricco di competenze e professionalità, ma ancor prima formato da persone perbene, serie e animate da autentico senso di responsabilità. Il futuro dia Cupolo dipende dall’impegno di ciascuno di noi. Solo INSIEME potremo dare forma ad un futuro migliore per le nuove generazioni”, ha scritto.

