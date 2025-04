Inseguimento e spari nella notte arrestato un 22enne | si era messo alla guida ubriaco e senza patente

alla guida senza patente e ubriaco: ventiduenne fermato dai carabinieri dopo un Inseguimento. Sabato notte a dir poco movimento nel quartiere San Pio X della città. Ilgazzettino.it - Inseguimento e spari nella notte, arrestato un 22enne: si era messo alla guida ubriaco e senza patente Leggi su Ilgazzettino.it SAN DONÀ -: ventiduenne fermato dai carabinieri dopo un. Sabatoa dir poco movimento nel quartiere San Pio X della città.

