Inimitabili si riparte da Pirandello Toscanini Fallaci e Malaparte | torna il programma di Sylos Labini su Rai3

Sono in arrivo quattro domeniche da incorniciare firmate "Inimitabili". Il "marchio" di successo ideato da Edoardo Sylos Labini riprende il secondo round a partire dal 4 maggio. Si inizia con una figura "immensa": Luigi Pirandello. Si proseguirà con altri tre personaggi fuori dal comune, i loro pensieri, le loro azioni: Arturo Toscanini, Oriana Fallaci, Curzio Malaparte. Il regista, drammaturgo e scrittore ci condurrà alla scoperta di quattro vite straordinarie nella seconda stagione di "Inimitabili", il programma di Rai Cultura in onda da domenica 4 maggio in seconda serata su Rai3.Un viaggio nella vita di quattro protagonisti straordinari della cultura del nostro Paese: raccontati nelle pieghe della loro vita interiore attraverso interviste, brani di recitazione e documenti inediti, secondo lo stile "pop" di Sylos Labini, fatto di immagini, voci, luoghi, racconti, emozioni.

“Inimitabili”, il ritorno: Pirandello, Malaparte, Fallaci e Toscanini raccontati da Sylos Labini su Rai3 - Si riparte con gli “Inimitabili”. Finalmente al via martedì prossimo 18 febbraio le riprese televisive della seconda serie delle personalità scelte per il programma prodotto da Rai Cultura, ideato e condotto da Edoardo Sylos Labini. Programma che tanto seguito ha avuto a passata stagione scritto insieme ad Angelo Crespi, per la regia di Claudio Del Signore, con le musiche originali del maestro Sergio Colicchio. 🔗secoloditalia.it

“Toscanini's got talents”: al teatro Pirandello il concerto dei ragazzi del Conservatorio - Sabato 22 febbraio nuovo appuntamento al teatro Pirandello con la stagione concertistica “Conservatorio a teatro”. Alle 21 il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera presenta lo spettacolo musicale "Toscanini's got talents" in collaborazione con la Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento... 🔗agrigentonotizie.it

Ciao Maschio riparte da Marrazzo, Papaleo e Zazzaroni - Sono l’ex conduttore e politico Piero Marrazzo, l’attore e regista Rocco Papaleo e il giornalista sportivo, nonché giurato di Ballando con le Stelle, Ivan Zazzaroni i primi tre ospiti della sesta edizione di Ciao Maschio. Domani, in seconda serata su Ra1 dopo l’appuntamento con Ne Vedremo delle Belle, Nunzia De Girolamo riapre il suo salotto alla ‘scoperta dell’universo maschile’ con qualche novità. 🔗davidemaggio.it

