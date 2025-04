Infortunio Thuram passi avanti incoraggianti verso il recupero | Marcus spinge sull’acceleratore! Se tutto va secondo i piani col Barcellona…

Infortunio Thuram, passi avanti incoraggianti verso il recupero: Marcus spinge sull'acceleratore! Se tutto va secondo i piani, col Barcellona. Il punto

L'Infortunio di Marcus Thuram sembra stia pesando molto più rispetto agli infortuni avuti dai diversi giocatori dell'Inter nel corso di questa stagione. La squadra di Simone Inzaghi sta facendo fatica a ottenere risultati in questa ultima settimana, e anche il gioco e la mole di occasioni create sono in netto calo. La speranza dello staff medico nerazzurro è di poter contare sul francese per il match di mercoledì sera in Champions League contro il Barcellona. Speranza che, secondo la Gazzetta dello Sport, si fa sempre più ottimistica.

Infortunio Thuram – «Una cosa è bene sottolinearla: staff medico, staff tecnico e lo stesso giocatore sono sintonizzati sull'idea del recupero.

