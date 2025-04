Infortunio sul lavoro alla Sammontana resta incastrato col braccio in un macchinario

Empoli, 28 aprile 2025 – Un uomo di 51 anni è rimasto incastrato con il braccio destro in un macchinario nello stabilimento della Sammontana in via Tosco Romagnola a Empoli. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 di lunedì 28 aprile.L'uomo ha riportato alcune fratture ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i carabinieri e il personale della Medicina del lavoro dell'Asl Toscana Centro. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco ma all'arrivo della squadra l'uomo era già stato liberato e preso in carica dal 118.

