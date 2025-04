Infortunio Pavard il francese lascia Appiano! Sensazioni non troppo positive in attesa degli esami

Infortunio Pavard, il francese lascia Appiano! Sensazioni non troppo positive in attesa degli esami, previsti in giornata. I dettagliArchiviata la battuta d’arresto contro la Roma, l’Inter guarda già avanti, consapevole dell’importanza della prossima sfida. Mercoledì sera i nerazzurri saranno protagonisti nell’andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona, un appuntamento che potrebbe segnare la stagione. Simone Inzaghi, però, deve fare i conti con un imprevisto non da poco: l’Infortunio di Benjamin Pavard, che rischia di complicare i piani del tecnico. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la situazione del difensore verrà monitorata costantemente nei prossimi giorni.LE ULTIME- «Pavard ha lasciato Appiano Gentile, ha provato a rincuorare i tifosi ma le immagini lasciano poco spazio a immaginazione: distorsione alla caviglia. Internews24.com - Infortunio Pavard, il francese lascia Appiano! Sensazioni non troppo positive in attesa degli esami Leggi su Internews24.com , ilnonin, previsti in giornata. I dettagliArchiviata la battuta d’arresto contro la Roma, l’Inter guarda già avanti, consapevole dell’importanza della prossima sfida. Mercoledì sera i nerazzurri saranno protagonisti nell’andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona, un appuntamento che potrebbe segnare la stagione. Simone Inzaghi, però, deve fare i conti con un imprevisto non da poco: l’di Benjamin, che rischia di complicare i piani del tecnico. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la situazione del difensore verrà monitorata costantemente nei prossimi giorni.LE ULTIME- «hatoGentile, ha provato a rincuorare i tifosi ma le immaginino poco spazio a immaginazione: distorsione alla caviglia.

