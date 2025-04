Infortunio Kelly Guardalà analizza | Ecco quali partite salterà Potrebbe sostituirlo Locatelli o… La rivelazione sulla difesa della Juve

Infortunio Kelly, Guardalà analizza l'entità dello stop del difensore inglese: tutte le parole del giornalistaIl giornalista Giovanni Guardalà ha parlato a Sky Sport per analizzare l'Infortunio di Kelly, difensore della Juve che salterà le prossime partite contro Bologna e, forse, anche contro la Lazio.PAROLE – «salterà le prossime partite che sono decisive per la corsa Champions contro Bologna e Lazio. Tudor dovrà inventarsi una difesa nuova o cambiare sistema di gioco perché tre centrali di ruolo non li ha, oppure può adattare Locatelli a fare il centrale ma lo toglierebbe dal centrocampo. C'è anche Savona che ha fatto anche il centrale e Potrebbe essere un'altra ipotesi».

Infortunio Kelly, c'è lesione per il difensore inglese. L'esito dell'esame strumentale nel comunicato ufficiale della Juve! Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Infortunio Kelly, c'è lesione per il difensore inglese della Juve: ecco l'esito dell'esame strumentale Si ferma Lloyd Kelly. Il difensore della Juve ha riportato una lesione che il club bianconero ha sottolineato con questo comunicato ufficiale. COMUNICATO – «Lloyd Kelly, avendo riferito al termine della gara di ieri sera un problema muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale.

