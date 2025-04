Infortunio Kelly c’è lesione per il difensore inglese L’esito dell’esame strumentale nel comunicato ufficiale della Juve! Ultimissime

Infortunio Kelly, c’è lesione per il difensore inglese della Juve: ecco L’esito dell’esame strumentaleSi ferma Lloyd Kelly. Il difensore della Juve ha riportato una lesione che il club bianconero ha sottolineato con questo comunicato ufficiale.comunicato – «Lloyd Kelly, avendo riferito al termine della gara di ieri sera un problema muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto presso il Jmedical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale. Tra circa 10 giorni verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero.» .com Juventusnews24.com - Infortunio Kelly, c’è lesione per il difensore inglese. L’esito dell’esame strumentale nel comunicato ufficiale della Juve! Ultimissime Leggi su Juventusnews24.com , c’èper il: eccoSi ferma Lloyd. Ilha riportato unache il club bianconero ha sottolineato con questo– «Lloyd, avendo riferito al terminegara di ieri sera un problema muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto presso il Jmedical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato unadi basso grado del bicipite femorale. Tra circa 10 giorni verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero.» .com

