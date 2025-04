Infortunio Gatti | quando torna in campo il difensore bianconero e quali partite della Juventus salta? Gli aggiornamenti sulle sue condizioni e cosa filtra

Infortunio Gatti: ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del difensore bianconero e cosa filtra per il suo ritorno in campo. Tutti i dettagliFederico Gatti è attualmente ancora ai box a causa dell’Infortunio rimediato nel match contro il Genoa: esattamente una frattura composta della diafisi del perone. quando torna e quali partite della Juventus salta il difensore bianconero?L’ex Frosinone è al lavoro senza sosta per tornare a disposizione per la sfida di campionato contro il Bologna. È quella la possibile data del rientro in campo, o perlomeno tra i convocati di Tudor. Ma è tutto ancora in evoluzione, da capire come risponderà nei prossimi allenamenti Gatti dopo i 30 giorni, ormai trascorsi, per il recupero dall’Infortunio. .com Juventusnews24.com - Infortunio Gatti: quando torna in campo il difensore bianconero e quali partite della Juventus salta? Gli aggiornamenti sulle sue condizioni e cosa filtra Leggi su Juventusnews24.com : ecco gli ultimidelper il suo ritorno in. Tutti i dettagliFedericoè attualmente ancora ai box a causa dell’rimediato nel match contro il Genoa: esattamente una frattura compostadiafisi del perone.il?L’ex Frosinone è al lavoro senza sosta perre a disposizione per la sfida di campionato contro il Bologna. È quella la possibile data del rientro in, o perlomeno tra i convocati di Tudor. Ma è tutto ancora in evoluzione, da capire come risponderà nei prossimi allenamentidopo i 30 giorni, ormai trascorsi, per il recupero dall’. .com

