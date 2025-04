Infortuni Marmigi Safety Expo | Poca informazione su strumenti sicurezza serve investire sulla formazione

(Adnkronos) – "Il problema principale nel nostro Paese per combattere il fenomeno degli infortuni sul lavoro non è l'assenza di sicurezza ma la mancanza di informazione sugli strumenti a disposizione dei lavoratori e delle imprese. Anche analizzando i dati dell'Inail si vede che il panorama prevede, da una parte, alcune imprese che non riescono o .

Safety Expo 2025-prevenzione incendi, sicurezza antincendio in luoghi di lavoro - (Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro che si celebra il 28 aprile, il tema della prevenzione torna al centro dell’attenzione, rilanciando con forza l’urgenza di una cultura condivisa della sicurezza che, come la cronaca e i numeri più recenti ci ricordano, passa anche attraverso un’efficace strategia di […] 🔗periodicodaily.com

Como, prevenzione infortuni sul lavoro: firmato in Prefettura il protocollo - Como, 9 aprile 2025 - La Prefettura di Como ha definito oggi un protocollo di intesa per il potenziamento della sicurezza sul lavoro in ambito provinciale, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni, le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative, con la finalità specifica della prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’obiettivo “L’obiettivo del protocollo – spiega la Prefettura - verrà perseguito attraverso la promozione di iniziative di sensibilizzazione sul tema, la diffusione e l’accrescimento della cultura della sicurezza tra i datori di lavoro e i ... 🔗ilgiorno.it

