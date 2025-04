Infortunati Inter sia Thuram che Pavard in dubbio col Barcellona! L’allarme del Corriere dello Sport

Infortunati Inter, sia Thuram che Pavard in dubbio col Barcellona! L’allarme del Corriere dello Sport sulle loro condizioni fisicheIl tema degli Infortunati continua ad essere ricorrente in casa Inter. Dopo il rientro di Dumfries e Zielinski (entrambi scesi in campo contro la Roma nella ripresa), contro i giallorossi si è acceso un nuovo campanello d’allarme per il problema alla caviglia di Pavard. Infortunio che si somma a quello dell’altro francese, Thuram. Secondo il Corriere dello Sport, entrambi sono in forte dubbi per il match di mercoledì in Champions League contro il Barcellona.Infortunati Inter – «La gara con la Roma è girata male sin dall’inizio. Ancora prima del gol di Soulè, infatti, aveva dovuto abbandonare il campo Pavard. Tutta colpa di una distorsione alla caviglia sinistra. Internews24.com - Infortunati Inter, sia Thuram che Pavard in dubbio col Barcellona! L’allarme del Corriere dello Sport Leggi su Internews24.com , siacheincoldelsulle loro condizioni fisicheIl tema deglicontinua ad essere ricorrente in casa. Dopo il rientro di Dumfries e Zielinski (entrambi scesi in campo contro la Roma nella ripresa), contro i giallorossi si è acceso un nuovo campanello d’allarme per il problema alla caviglia di. Infortunio che si somma a quello dell’altro francese,. Secondo il, entrambi sono in forte dubbi per il match di mercoledì in Champions League contro il– «La gara con la Roma è girata male sin dall’inizio. Ancora prima del gol di Soulè, infatti, aveva dovuto abbandonare il campo. Tutta colpa di una distorsione alla caviglia sinistra.

Cosa riportano altre fonti

Inter Genoa, il punto sugli infortunati: le ultime su Carlos Augusto e Thuram - di RedazioneInter Genoa, il punto della situazione nell’infermeria nerazzurra: giornata decisiva per Carlos Augusto e Thuram La partita valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A tra Inter e Genoa, in programma sabato 22 febbraio si avvicina, e l’attenzione è tutta sulla situazione dell’infermeria nerazzurra, in particolare sui due giocatori Marcus Thuram e Carlos Augusto. Entrambi sono a rischio di non essere convocati per l’incontro, il che potrebbe influenzare significativamente le scelte tattiche di mister Simone Inzaghi. 🔗internews24.com

Infortunati Inter, come stanno Thuram, Dumfries e Zielinski? Buone notizie in vista della Roma - di RedazioneInfortunati Inter, come stanno Thuram, Dumfries e Zielinski? Buone notizie in vista della Roma, prossima avversaria dei nerazzurri Cosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla situazione infortunati in casa Inter: LE ULTIME DA APPIANO- «Oggi Inzaghi ritroverà la squadra ad Appiano e parlerà, sia di quanto accaduto col Milan sia proiettandosi verso la Roma. L’idea è chiara: recuperare alla causa gli infortunati, cercando di bilanciare la cautela per evitare ricadute con la necessità di ritrovare pedine fondamentali. 🔗internews24.com

Inter Lazio, il punto sugli infortunati: novità su Marcus Thuram - di RedazioneInter Lazio, Marcus Thuram recupera per il match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia contro i biancocelesti? Le ultime L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram è attualmente al centro di molte attenzioni a causa della sua condizione fisica in vista della sfida contro la Lazio in Coppa Italia. Dopo aver subito un infortunio alla caviglia durante la partita di Serie A contro la Fiorentina, le sue condizioni hanno destato preoccupazione tra i tifosi e il staff tecnico. 🔗internews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Da Thuram a Dumfries fino a Zielinski: il punto sugli infortunati in casa Inter; Inter, le ultime sugli infortunati. Brutte notizie per Thuram; GdS - Dumfries e Zielinski con la Roma, Thuram a Barcellona. Inzaghi ritrova gli infortunati e cambia strategia; Inter, da Dumfries e Zielinski a Thuram: ecco quando rientrano gli infortunati. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Dubbi e incertezze su Thuram e Pavard: le ultime per Barcellona-Inter – CdS - È già antivigilia di Barcellona-Inter, semifinale di andata di Champions League. Dubbi e incertezze sulle condizioni dei francesi Thuram e Pavard. Ecco - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

CdS – Pavard, oggi il punto alla Pinetina. Thuram, possibile convocazione: “Ma in concreto…” - Il difensore ha subito ieri con la Roma una distorsione alla caviglia. L'attaccante è ancora in dubbio per la semifinale col Barcellona ... 🔗fcinter1908.it

Inter, dati clamorosi: senza Thuram è un disastro. Inzaghi si aggrappa al francese per Barcellona - Tre partite, tre sconfitte, zero gol fatti. Al di là delle statistiche (non succedeva da tredici anni) che tanto fanno gola ai detrattori e cantori di catastrofi sempre pronti a volteggiare nel cielo ... 🔗msn.com