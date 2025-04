Infinity Nikki | Codici Gratis di Maggio e Novità in Arrivo con l’Aggiornamento 1 5

l'Aggiornamento 1.5 di Infinity Nikki, il team di sviluppo ha deciso di sorprendere tutta la community con una serie di Codici bonus e risorse preziose, distribuiti tramite Discord e pensati per accompagnare i giocatori verso le nuove funzionalità in Arrivo. Vediamo nel dettaglio tutti i Codici riscattabili, le modalità per ottenerli e le Novità in programma.Infinity Nikki – Gamerbrain.netTutti i Codici di Maggio per Infinity NikkiPer tutto il mese di Maggio sono disponibili alcuni Codici speciali che permettono di ricevere diamanti, pietrestelle, bolle luccicanti e molto altro. Questi Codici sono validi fino al 5 Maggio:BUBBLESEASON – 100 Diamanti, 20.000 Pietrestelle, 50 Fili di purezzaSEAOFSTARS – 100 Diamanti, 30.000 Pietrestelle, 50 Bolle luccicantiDREAM&REBIRTH – 100 Diamanti, 10 Bolle luccicanti, 100 Fili di purezzaHandinhand – 10 Cristalli della RivelazioneSe vuoi ottenere tutte queste ricompense, assicurati di riscattare ogni codice entro la data di scadenza.

