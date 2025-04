Indossare gioielli con acquamarina ha molti benefici e significati

acquamarina fossero custodite dalle sirene nei loro scrigni e che avessero dei poteri magici. Infatti i pescatori usavano questa pietra come amuleto contro i naufragi. In antichità invece, si riteneva che fosse la pietra del mare, mentre in epoca romana era considerata la pietra sacra di Nettuno, il dio del mare.E da qui nacque l'usanza di lanciare un'acquamarina in mare per placare la sua ira durante tempeste e maremoti. Poi ci sono i Pakistani, che usavano l'acquamarina per propiziarsi la benevolenza delle fate prima di svolgere riti sciamanici. I primi gioielli realizzati con questa affascinante pietra delle gioielleria risalgono al periodo compreso tra il 480 e 300 a.

