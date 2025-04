Indice del clima | Pordenone resta la peggiore in Regione

Pordenone passa dal 76esimo al 72esimo posto nella classifica de Il Sole 24 ore, ma si conferma la peggiore del Friuli Venezia Giulia. Il report in questione è dedicato alla qualità del clima che si basa sui dati forniti da 3bmeteo. Una classifica che offre un quadro complessivo. 🔗 Pordenonetoday.it - Indice del clima: Pordenone resta la peggiore in Regione La città dipassa dal 76esimo al 72esimo posto nella classifica de Il Sole 24 ore, ma si conferma ladel Friuli Venezia Giulia. Il report in questione è dedicato alla qualità delche si basa sui dati forniti da 3bmeteo. Una classifica che offre un quadro complessivo. 🔗 Pordenonetoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Indice del clima: Pordenone resta la peggiore in Regione - La città di Pordenone passa dal 76esimo al 72esimo posto nella classifica de Il Sole 24 ore, ma si conferma la peggiore del Friuli Venezia Giulia. Il report in questione è dedicato alla qualità del clima che si basa sui dati forniti da 3bmeteo. Una classifica che offre un quadro complessivo... 🔗pordenonetoday.it

Caldo estremo, a Terni la maglia nera d’Italia: ecco l’Indice del clima 2025 - Bari in cima con il clima migliore, bene in generale le città del Mezzogiorno e le zone costiere. Terni, Caserta e Asti sul fondo. Il Sole 24 Ore pubblica i risultati di “Indice del clima 2025”, l’annuale classifica dei capoluoghi con il miglior clima elaborato dal quotidiano economico su dati... 🔗ternitoday.it

Indice del clima 2025, la Lombardia arranca: la classifica tra primati e “maglie nere” - Milano, 28 aprile 2025 – Anche quest’anno è Bari il capoluogo di provincia con il miglior clima in Italia, al primo posto dell’edizione 2025 dell’indice del clima del Sole 24 Ore. Nessuna città lombarda tra le prime dieci, Milano resta nella seconda parte della speciale classifica e addirittura un capoluogo lombardo figura tra le 10 città italiane con il peggior clima tra le 107 province italiane. 🔗ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Indice del clima: Pordenone resta la peggiore in Regione; Indice del clima: Chieti nella top 10. Le città italiane con il clima migliore; Milano premiata per il clima, in un anno guadagna nove posizioni (ma resta in basso); Indice di vivibilità climatica: la classifica delle città italiane con il clima migliore. Vince Cagliari. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Indice del clima 2025, la Lombardia arranca: la classifica tra primati e “maglie nere” - Dell’indice del clima del Sole 24 Ore. Nessuna città lombarda tra le prime dieci, Milano resta nella seconda parte della speciale classifica e addirittura un capoluogo lombardo figura tra le 10 città ... 🔗informazione.it

Indice del clima 2025, Bari è prima, Sud e zone costiere dominano la classifica italiana - Indice del clima 2025, Bari è prima, Sud e zone costiere dominano la classifica italiana stilata dal Sole 24 Ore con 3bmeteo ... 🔗ecodallecitta.it