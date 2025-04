Indice del clima | Chieti nella top 10 Le città italiane con il clima migliore

Chieti si conferma tra le prime dieci città italiane dove c'è il clima migliore in Italia. A riferirlo è una indagine pubblicata da Il Sole 24 Ore con i risultati dell' "Indice del clima 2025", l'annuale classifica dei capoluoghi con il miglior clima elaborata dal quotidiano economico su dati. Chietitoday.it - Indice del clima: Chieti nella top 10. Le città italiane con il clima migliore Leggi su Chietitoday.it si conferma tra le prime diecidove c'è ilin Italia. A riferirlo è una indagine pubblicata da Il Sole 24 Ore con i risultati dell' "del2025", l'annuale classifica dei capoluoghi con il migliorelaborata dal quotidiano economico su dati.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Studio del Financial Times : "Clima e sostenibilità, . Banca di Imola al top" - La Banca di Imola è tra le aziende europee più attente al clima. Lo testimonia un’analisi del Financial Times, pubblicata ieri, che si avvale dei dati dell’azienda specializzata ‘Statista’ per analizzare il comportamento di oltre duemila imprese del Vecchio Continente in tema di emissioni. I dati sotto la lente di ingrandimento del giornale inglese sono relativi al periodo 2018-2023: vengono analizzate le emissioni di gas serra in Ambito 1 e Ambito 2, ovvero quelle prodotte dalle attività dirette e quelle legate all’energia utilizzata, dati che sono ufficiali in quanto oggetto di ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Indice di vivibilità climatica 2024, le città con il clima migliore: Cagliari prima - Roma, 20 marzo 2025 - Cagliari è la città dove nel 2024 c’è stato il clima migliore, seguita da Napoli e Salerno. Brindisi e Agrigento nelle due posizioni successive. È il responso della quarta edizione dell'Indice di vivibilità climatica del Corriere della Sera in collaborazione con iLMeteo.it che ha preso in considerazione i capoluoghi di provincia italiani. "Le città del Sud sul mare hanno beneficiato della brezza estiva e di pochi giorni di pioggia - spiega sul Corriere della Sera Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo. 🔗quotidiano.net

A Chieti arrivano una campionessa olimpica, le 10 ginnaste più importanti al mondo e il top d'Italia per i Campionati di Ritmica - Un grande, grandissimo evento ad aprire il 2025, anno nel quale Chieti si fregia del titolo di Città Europea dello Sport. La prima tappa di Serie A1, A2 e B 2025 di Ginnastica Ritmica si terrà infatti al Palasport PalaTricalle “Sandro Leombroni” il 22 e 23 febbraio. Per il secondo anno... 🔗chietitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Indice del clima: Chieti nella top 10. Le città italiane con il clima migliore; Indice del clima 2025, Pescara è la terza miglior città italiana; Pescara al terzo posto in Italia per il miglior clima, la classifica del Sole 24 Ore; Indice del clima 2024, Livorno nella top 10 delle città italiane dove si vive meglio: la classifica del Sole 24 Ore. 🔗Cosa riportano altre fonti

Clima 2024: a Bari il migliore, Caserta all'ultimo posto. Roma meglio di Firenze - Tra le prime 10 città figurano Livorno, Ancona e Pesaro - Urbino. Tra le ultime, Benevento, Piacenza, Alessandria e Terni. L'Italia sempre più sferzata da eventi estremi e notti tropicali ... 🔗msn.com

Clima, al Sud le città dove si vive meglio - AGI - Bari si posiziona in cima alla classifica delle città con il miglior clima, seguita da altre città del Mezzogiorno e delle zone costiere. Caserta, Terni e Asti si trovano invece in fondo alla cl ... 🔗msn.com

A Bari il miglior clima d’Italia, sul podio Barletta e Pescara - Secondo l'analisi annuale pubblicata dal Sole 24 Ore, Bari sarebbe la città con il miglior meteo in Italia, seguita da Barletta e Pescara ... 🔗italpress.com