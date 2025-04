Indice del Clima | Ancona è la sesta città d' Italia ma è prima per circolazione dell' aria

Ancona – Ancona è la sesta città con il miglior Clima d’Italia e la prima per quel che riguarda la circolazione dell’aria. Buon risultato anche per Pesaro-Urbino che si issa in 10ma posizione andando a chiudere la Top 10. Ascoli Piceno si attesta al 18mo posto, mentre Fermo è al 19mo. Ultima. Anconatoday.it - Indice del Clima: Ancona è la sesta città d'Italia, ma è prima per circolazione dell'aria Leggi su Anconatoday.it è lacon il migliord’e laper quel che riguarda la. Buon risultato anche per Pesaro-Urbino che si issa in 10ma posizione andando a chiudere la Top 10. Ascoli Piceno si attesta al 18mo posto, mentre Fermo è al 19mo. Ultima.

Ne parlano su altre fonti

Indice del clima 2025, la Lombardia arranca: la classifica tra primati e “maglie nere” - Milano, 28 aprile 2025 – Anche quest’anno è Bari il capoluogo di provincia con il miglior clima in Italia, al primo posto dell’edizione 2025 dell’indice del clima del Sole 24 Ore. Nessuna città lombarda tra le prime dieci, Milano resta nella seconda parte della speciale classifica e addirittura un capoluogo lombardo figura tra le 10 città italiane con il peggior clima tra le 107 province italiane. 🔗ilgiorno.it

Indice del clima: Chieti nella top 10. Le città italiane con il clima migliore - Chieti si conferma tra le prime dieci città italiane dove c'è il clima migliore in Italia. A riferirlo è una indagine pubblicata da Il Sole 24 Ore con i risultati dell' "Indice del clima 2025", l'annuale classifica dei capoluoghi con il miglior clima elaborata dal quotidiano economico su dati... 🔗chietitoday.it

Indice di vivibilità climatica 2024, le città con il clima migliore: Cagliari prima - Roma, 20 marzo 2025 - Cagliari è la città dove nel 2024 c’è stato il clima migliore, seguita da Napoli e Salerno. Brindisi e Agrigento nelle due posizioni successive. È il responso della quarta edizione dell'Indice di vivibilità climatica del Corriere della Sera in collaborazione con iLMeteo.it che ha preso in considerazione i capoluoghi di provincia italiani. "Le città del Sud sul mare hanno beneficiato della brezza estiva e di pochi giorni di pioggia - spiega sul Corriere della Sera Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo. 🔗quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Indice del Clima: Ancona è la sesta città d'Italia, ma è prima per circolazione dell'aria; Clima migliore, in Emilia Romagna brilla solo Rimini. Piacenza maglia nera; La classifica 2025 delle città italiane con il clima migliore; Vivibilità climatica: Macerata al top in Italia, Ancona al decimo posto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ancona e Pesaro tra le prime 10 migliori città per il clima: la classifica - Il capoluogo marchigiano si piazza al sesto posto, la città di Rossini è decima. Il merito? Della brezza marina, che mitiga le notti tropicali sempre più protagoniste delle estati italiane degli ultim ... 🔗msn.com

Indice del clima 2025, Bari è prima, Sud e zone costiere dominano la classifica italiana - Indice del clima 2025, Bari è prima, Sud e zone costiere dominano la classifica italiana stilata dal Sole 24 Ore con 3bmeteo ... 🔗ecodallecitta.it

Clima migliore, in Emilia Romagna brilla solo Rimini. Piacenza maglia nera - La classifica stilata da Il Sole 24 Ore con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2014-2024. In testa c’è Bari. In basso i capoluoghi della nostra regione: Ravenna 40esima, poi Forlì-Cesena a ... 🔗msn.com