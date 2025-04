India e Pakistan ai ferri corti rischio escalation nucleare con l’ombra della Cina

India e Pakistan. I funzionari di Nuova Delhi hanno riferito che, nel Kashmir, si sono verificate sparatorie per la terza notte consecutiva tra le truppe dei due Paesi. Sempre domenica, è stato reso noto che la marina militare Indiana ha effettuato delle esercitazioni. Una fonte governativa di Nuova Delhi, ascoltata dall’Indian Express, ha inoltre ventilato l’ipotesi di “rappresaglie militari”.Le fibrillazioni sono sorte a seguito del sanguinoso attacco terroristico verificatosi martedì nel Kashmir, in cui sono rimasti uccisi almeno 25 cittadini Indiani e uno nepalese. Nuova Delhi ha tacciato Islamabad di essere coinvolta nell’eccidio: un’accusa che le autorità Pakistane hanno respinto. Nei giorni scorsi, queste ultime hanno chiuso il proprio spazio aereo alle compagnie aeree Indiane, mentre l’India, mercoledì, ha sospeso il Trattato sulle acque dell’Indo: un accordo del 1960 che, secondo Reuters, garantisce l’acqua all’80% delle aziende agricole Pakistane. Panorama.it - India e Pakistan ai ferri corti, rischio escalation nucleare con l’ombra della Cina Leggi su Panorama.it Non accenna a diminuire la tensione tra. I funzionari di Nuova Delhi hanno riferito che, nel Kashmir, si sono verificate sparatorie per la terza notte consecutiva tra le truppe dei due Paesi. Sempre domenica, è stato reso noto che la marina militarena ha effettuato delle esercitazioni. Una fonte governativa di Nuova Delhi, ascoltata dall’n Express, ha inoltre ventilato l’ipotesi di “rappresaglie militari”.Le fibrillazioni sono sorte a seguito del sanguinoso attacco terroristico verificatosi martedì nel Kashmir, in cui sono rimasti uccisi almeno 25 cittadinini e uno nepalese. Nuova Delhi ha tacciato Islamabad di essere coinvolta nell’eccidio: un’accusa che le autoritàe hanno respinto. Nei giorni scorsi, queste ultime hanno chiuso il proprio spazio aereo alle compagnie aereene, mentre l’, mercoledì, ha sospeso il Trattato sulle acque dell’Indo: un accordo del 1960 che, secondo Reuters, garantisce l’acqua all’80% delle aziende agricolee.

Se ne parla anche su altri siti

