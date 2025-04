Incubo Donnarumma Luis Enrique l’ha fatta grossa

Donnarumma ha vissuto un vero e proprio Incubo e con lui l’intero Psg: questa volta Luis Enrique ha sbagliato e non pocoPer Gigio Donnarumma il venerdì sera si è rivelato in un venerdì di passione. Il Paris Saint-Germain, già da tempo campione di Francia, ha perso nettamente (almeno nel punteggio) contro il Nizza ed ha detto così addio a due record: chiudere il campionato senza sconfitte e superare il record di imbattibilità del Nantes che nel 199495 ha resistito 32 partite senza perdere una battuta.Tutto sfumato in una serata davvero stregata: numerose le conclusione degli avanti del Psg verso la porta di Marcin Bulka che però ha respinto tutti i tentativi ed ha dato il via alla vittoria dei rossoneri grazie anche alla doppietta di Morgan Sanson che ha vissuto la sua serata di grazia. Leggi su Sportface.it Gigioha vissuto un vero e proprioe con lui l’intero Psg: questa voltaha sbagliato e non pocoPer Gigioil venerdì sera si è rivelato in un venerdì di passione. Il Paris Saint-Germain, già da tempo campione di Francia, ha perso nettamente (almeno nel punteggio) contro il Nizza ed ha detto così addio a due record: chiudere il campionato senza sconfitte e superare il record di imbattibilità del Nantes che nel 199495 ha resistito 32 partite senza perdere una battuta.Tutto sfumato in una serata davvero stregata: numerose le conclusione degli avanti del Psg verso la porta di Marcin Bulka che però ha respinto tutti i tentativi ed ha dato il via alla vittoria dei rossoneri grazie anche alla doppietta di Morgan Sanson che ha vissuto la sua serata di grazia.

